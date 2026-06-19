¿Qué une y qué separa a la Astronomía de la Astrología?

Bajo el sugerente título "Astrología y Astronomía: Qué las une. Qué las separa", el reconocido divulgador Néstor Camino encabezará esta nueva entrega del Ciclo de Charlas 2026. La propuesta no busca ser una simple exposición académica, sino un espacio de exploración donde se abordará el estudio sistemático del cielo desde una mirada analítica, invitando a los presentes a diferenciar el rigor científico de la interpretación astrológica.

Lo que distingue a este ciclo es su carácter participativo. La organización propone un ámbito de intercambio horizontal, donde las dudas, los cuestionamientos y el debate entre los asistentes son piezas fundamentales del encuentro. La intención es que quienes participen puedan transformar su curiosidad en un aprendizaje activo, guiados por la vasta experiencia de Camino.

Detalles de la convocatoria

El encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y media. La organización solicita especial puntualidad para asegurar el desarrollo fluido de la charla y los espacios de debate.

Fecha: Miércoles 24 de junio.

Hora: 21:00 hs.

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

Condiciones: Entrada libre y gratuita.

Es una invitación abierta a todas las personas interesadas en profundizar su conexión con el firmamento y entender, desde una perspectiva científica, cómo el estudio de los astros ha moldeado nuestra forma de interpretar el universo.



