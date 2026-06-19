Marcos Cárdenas recibió un aporte económico por parte del Municipio de Trevelin

El joven esgrimista Marcos Said Cárdenas recibió por parte de la Municipal de Trevelin un aporte económico, dinero que servirá para los gastos de inscripción y alojamiento en la ciudad de Rosario donde participará en una nueva fecha del Campeonato Nacional de Esgrima, competencia que tendrá lugar durante el fin de semana del 4 y 5 de julio.

Marcos, de tan solo 15 años, es un experimentado esgrimista quien el municipio de Trevelin vuelca sus mayores expectativas y, para ello, el intendente Héctor “Cano” Ingram, junto al Secretario de Deportes y Recreación, Carlos Sainz, realizaron la entrega formal de un aporte económico proveniente del Fondo de Desarrollo Deportivo.

Hay que tener en cuenta que el traslado hacia Rosario fue gestionado por la Secretaría de Deportes, a través de Chubut Deportes.

Es interesante saber que Marcos continúa fortaleciendo su trayectoria deportiva a través de la participación en certámenes de nivel nacional, representando a Trevelin y a la provincia de Chubut en una disciplina que exige compromiso, preparación y constancia.

Su presencia en este tipo de competencias le permite sumar experiencia, continuar su formación deportiva y medirse con algunos de los mejores exponentes jóvenes del país.

El Fondo de Desarrollo Deportivo es una herramienta impulsada por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, destinada a brindar acompañamiento a deportistas locales que participan en instancias competitivas y de formación, contribuyendo a generar oportunidades para su crecimiento y desarrollo.

Carlos Sainz declaró al respecto "la secretaría continúa respaldando a los deportistas de la comunidad que representan a Trevelin y sus Parajes en distintos escenarios provinciales y nacionales, promoviendo el desarrollo del deporte local y el surgimiento de nuevas generaciones de atletas".