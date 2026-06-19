La Escuela “María Teresa Fernández M.” presenta su Recital de Invierno

Esta función especial no solo marca un encuentro con la cultura, sino que representa el fruto del trabajo, la disciplina y la pasión que los alumnos han volcado en las aulas durante los últimos meses. El público podrá disfrutar de un programa diverso que recorre la elegancia y el rigor de las danzas clásicas, fusionándose con la fuerza, el temperamento y la tradición de las danzas españolas.

La presentación se perfila como un evento imperdible para quienes deseen apoyar el desarrollo de las artes escénicas en Esquel. A través de coreografías cuidadosamente preparadas, la escuela busca transmitir la emoción que conlleva el baile, ofreciendo un espectáculo de gran calidad técnica en un marco ideal para compartir en familia.

Para aquellos interesados en ser parte de esta noche de gala, compartimos los datos principales para la organización de su visita:

Fecha: Martes 23 de junio.

Horario: 21:00 hs.

Lugar: Auditorio Municipal.

Entrada: $10.000.

Consultas: Para obtener más información o realizar reservas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2945 695650.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar a estos jóvenes artistas en una noche donde la danza clásica y española serán las protagonistas indiscutibles.



