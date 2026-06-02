Esquel se prepara para un fin de semana cargado de actividad deportiva

La Subsecretaría de Deportes de Esquel anticipó un fin de semana cargado de actividades y una intensa agenda para los próximos días, con competencias que convocarán a cientos de deportistas.

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó que "viene movidito todo el fin de semana y la semana que viene" y detalló las propuestas que tendrán lugar en la ciudad.

La actividad comenzará con una nueva fecha de la Liga Cordillerana de Newcom, que se desarrollará entre viernes y domingo. Según indicó el funcionario, ya hay más de 32 equipos inscriptos y se espera una importante convocatoria.

Por otra parte, el lunes dará inicio el Nacional de Fútbol de Salón Femenino, Copa de Oro, organizado por la Asociación Futsal Esquel. "También es otro evento nacional que vamos a tener dentro de la ciudad con muchos participantes", remarcó.

En paralelo, continuará el Grand Prix Barrial de Atletismo con su segunda fecha, que en esta oportunidad tendrá como escenario el barrio 28 de Junio. La primera jornada se había realizado en el barrio Bellavista y contó con una importante participación de niños y familias.

"La verdad que muy contento con lo que se ha generado, con la participación de los distintos mini deportistas de nuestra ciudad, con mucho acompañamiento de los padres, mucho acompañamiento del barrio", afirmó Maciel.

Desde la organización recordaron que la inscripción es libre y gratuita para niños de entre 3 y 12 años. Los participantes podrán elegir entre las pruebas de atletismo, las actividades en bicicleta o ambas disciplinas.

"Recordamos que la inscripción es totalmente gratuita para todos los chicos, desde los 3 años hasta los 12. Tanto para los que les gusta andar en bicicleta como para los que les gusta correr en atletismo. Están las dos opciones, o bien el que se quiera anotar en las dos también puede hacerlo", concluyó el subsecretario.

R.G