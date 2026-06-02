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Por Redacción Red43

Avistaje de un puma en plena ruta en la zona de El Doradillo

El animal se cruzó en el camino de la maquinaria que trabaja en la ruta hacia el avistaje de ballenas.
Por Redacción Red43

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Trabajadores que se desempeñan en la obra de pavimentación de la ruta hacia el área protegida El Doradillo, en Puerto Madryn, vivieron un momento de sorpresa al toparse con un puma. El animal fue avistado mientras el personal realizaba tareas de asfalto en el camino que conduce a la zona de avistaje de ballenas.

 

El felino, que se mostró temeroso y agazapado, mantuvo su mirada atenta sobre el vehículo de trabajo antes de continuar con su desplazamiento.

 

 

Recomendaciones ante un encuentro con pumas

 

Ante la presencia de estos animales, los expertos y las autoridades recomiendan seguir medidas de seguridad fundamentales para evitar situaciones de riesgo:

 

No correr: Es fundamental mantener la calma y no emprender la huida.

 

No dar la espalda: Mantener siempre el contacto visual con el ejemplar.

 

Aumentar la apariencia física: Se aconseja abrir los brazos bien en alto para parecer más grandes y disuadir al animal.

 

Facilitar la salida: Permitir siempre que el puma se retire tranquilamente del lugar.

 

Desde el área recuerdan que los pumas, por naturaleza, no atacan a los seres humanos, a menos que se sientan acosados o en peligro de muerte.

 




M.G

 

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