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02 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Gan Gan: condenan a un policía por el hurto de dinero tras un nuevo juicio

El Superior Tribunal de Justicia revocó una absolución previa al determinar que la devolución del efectivo no fue voluntaria, sino forzada por testigos. El efectivo recibió una pena de dos años de prisión en suspenso.
Por Redacción Red43

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El suceso tuvo lugar en mayo de 2022 en la localidad de Gan Gan. Según se comprobó en el debate, el acusado, Gabriel Alejandro Castillo (36 años), Un efectivo que integraba las filas de la Policía del Chubut, sustrajo dinero del interior de un vehículo mientras se encontraba en funciones policiales. Tras ser advertido y confrontado por testigos, el efectivo devolvió el dinero de manera inmediata.Ç

 

 

En el juicio original, la jueza Patricia Asaro había absuelto al imputado al considerar que, al devolver el dinero, desaparecía el dolo necesario para configurar el delito. Sin embargo, la Fiscalía, representada por Ivana Berazategui, impugnó esta decisión argumentando que la restitución no fue espontánea, sino producto de haber sido descubierto.

 

Ante la solicitud del Ministerio Público Fiscal, el Superior Tribunal de Justicia ordenó la repetición del juicio ante un nuevo magistrado, al entender que la devolución del dinero no había sido un acto voluntario sino forzado por la intervención de terceros.

 

En este segundo proceso, la fiscal Berazategui logró acreditar la autoría y materialidad del hecho, resultando en la condena definitiva del acusado. Además de la pena de prisión en suspenso, el efectivo deberá cumplir con las reglas de conducta fijadas por la Justicia.



M.G

 

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