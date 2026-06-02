Hay muchos equipos interesados en el Torneo C17 de Futsal Masculino en José de San Martín

La Asociación Sanmartiniana de Futsal está organizando un Torneo C17 de futsal masculino cuyas inscripciones ya están abiertas y por el cual ya hay varios equipos interesados.

Dicho torneo se jugará en el Gimnasio Municipal de José de San Martín durante el fin de semana del 13 y 14 de junio y las inscripciones tienen un costo de 150 mil pesos.

Es importante saber que para participar de este torneo no hace falta pertenecer a la Asociación Sanmartiniana y que su participación es totalmente libre.

Los equipos interesados en tomar parte de este torneo podrán recibir más información, como así también anotarse, a través del WhatsApp 2945 528325 o al 2945 597033.

Debemos destacar el gran trabajo que lleva adelante esta novel asociación deportiva, donde recordemos que el año pasado pudo presentar un seleccionado en el campeonato nacional de selecciones B de Fútbol que tuvo lugar en Trevelin, como así también señalemos que una institución de esta Asociación de Futsal, como lo es Costanera Sur, participará desde este domingo en el Copa de Oro Sur Femenina.