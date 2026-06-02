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02 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Martes fresco y mayormente nublado en Esquel

Con un cielo mayormente nublado durante gran parte del día, los esquelenses deberán prepararse para una jornada fresca con probabilidad de lluvias aisladas.
Por Redacción Red43

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De acuerdo con la información climática detallada por el Servicio Meteorológico Nacional, los habitantes de Esquel tendrán una jornada de martes marcada por el predominio de las nubes y una notable amplitud térmica durante el día.

 

Para este martes 2 de junio, el pronóstico indica lo siguiente:

 

Madrugada: Se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura se mantendrá en los 8°C con vientos del sector NO de 23 a 31 km/h.

 

Mañana: El cielo estará nublado, sin probabilidades de lluvia. La temperatura descenderá ligeramente a 7°C y los vientos disminuirán a un rango de 13 a 22 km/h, manteniendo su dirección del Nor Oeste.

 

Tarde: Será el momento más cálido del día, alcanzando los 14°C, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado. Los vientos serán de 13 a 22 km/h provenientes del sector Norte.

 

Noche: Las condiciones persistirán mayormente nubladas y la temperatura bajará hasta los 8°C. El viento se calmará, registrando velocidades de 7 a 12 km/h con dirección Norte predominante 

 

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