Martes fresco y mayormente nublado en Esquel

De acuerdo con la información climática detallada por el Servicio Meteorológico Nacional, los habitantes de Esquel tendrán una jornada de martes marcada por el predominio de las nubes y una notable amplitud térmica durante el día.

Para este martes 2 de junio, el pronóstico indica lo siguiente:

Madrugada: Se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura se mantendrá en los 8°C con vientos del sector NO de 23 a 31 km/h.

Mañana: El cielo estará nublado, sin probabilidades de lluvia. La temperatura descenderá ligeramente a 7°C y los vientos disminuirán a un rango de 13 a 22 km/h, manteniendo su dirección del Nor Oeste.

Tarde: Será el momento más cálido del día, alcanzando los 14°C, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado. Los vientos serán de 13 a 22 km/h provenientes del sector Norte.

Noche: Las condiciones persistirán mayormente nubladas y la temperatura bajará hasta los 8°C. El viento se calmará, registrando velocidades de 7 a 12 km/h con dirección Norte predominante