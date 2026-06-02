Estudiantes de Paso del Sapo visitaron la UNPSJB

La semana pasada, los estudiantes de la Unidad Educativa Multinivel (UEM) de Paso del Sapo realizaron un viaje con el objetivo de conocer el entorno y la oferta académica de la sede universitaria local. Acompañados por la docente Muriel Mansilla, los jóvenes recorrieron las instalaciones del edificio de aulas, sumergiéndose en un ambiente que, para muchos, representa el próximo paso en su formación profesional.





Más allá del recorrido físico por las instalaciones, el eje central de la visita fue el intercambio personal. Los estudiantes tuvieron la oportunidad única de dialogar con docentes universitarios, quienes pudieron brindarles un panorama detallado sobre la vida académica, la exigencia del nivel superior y las diversas carreras disponibles en la institución. Este tipo de instancias resulta fundamental para que los adolescentes puedan visualizarse como futuros universitarios, despejando dudas sobre la carga horaria, la metodología de estudio y el salto cualitativo entre el nivel secundario y la universidad.





Uno de los puntos destacados por los alumnos durante la jornada fueron las consultas sobre los servicios que la UNPSJB ofrece a su comunidad estudiantil. La institución, consciente de que el ingreso a la universidad conlleva nuevos desafíos, dispone de diversos dispositivos de acompañamiento para asegurar que los estudiantes puedan transitar su trayectoria formativa de manera exitosa y sostenida.





Este acercamiento, gestionado desde las escuelas de nivel secundario, reafirma la importancia de las políticas de vinculación que la universidad lleva adelante en la región, permitiendo que localidades más alejadas, como Paso del Sapo, puedan conocer de cerca las puertas que la educación pública superior les mantiene abiertas.



