La humedad en la calzada obliga a extremar cuidados en la Ruta 259

En el marco del Plan Invernal 2026, Vialidad Nacional emitió un nuevo parte de transitabilidad para las rutas de Chubut e informó que los distintos tramos de la Ruta Nacional 259 permanecen habilitados, aunque se recomienda circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y del camino.

En el sector comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la calzada se encuentra húmeda, al igual que las banquinas. Además, se reportó la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional realizando tareas sobre la ruta.

Por otra parte, en el tramo que une Esquel con Trevelin, la calzada presenta sectores húmedos y mojados por lluvia, mientras que las banquinas se encuentran inestables. También se informó la presencia de animales sueltos, viento y maquinaria vial trabajando en la zona.

Desde el organismo nacional recordaron que ambos tramos se encuentran habilitados para la circulación, pero recomendaron reducir la velocidad, respetar la señalización y mantenerse atentos a las condiciones cambiantes del camino.

Para más información dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G