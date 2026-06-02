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02 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

La humedad en la calzada obliga a extremar cuidados en la Ruta 259

En el marco del Plan Invernal 2026, las autoridades viales recomendaron reducir la velocidad y respetar la señalización en los accesos a Esquel y Trevelin.
Por Redacción Red43

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En el marco del Plan Invernal 2026, Vialidad Nacional emitió un nuevo parte de transitabilidad para las rutas de Chubut e informó que los distintos tramos de la Ruta Nacional 259 permanecen habilitados, aunque se recomienda circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y del camino.

 

En el sector comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la calzada se encuentra húmeda, al igual que las banquinas. Además, se reportó la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional realizando tareas sobre la ruta.

 

Por otra parte, en el tramo que une Esquel con Trevelin, la calzada presenta sectores húmedos y mojados por lluvia, mientras que las banquinas se encuentran inestables. También se informó la presencia de animales sueltos, viento y maquinaria vial trabajando en la zona.

 

Desde el organismo nacional recordaron que ambos tramos se encuentran habilitados para la circulación, pero recomendaron reducir la velocidad, respetar la señalización y mantenerse atentos a las condiciones cambiantes del camino.

 

Para más información dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

 

 

 

R.G

 

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