El martes seguirá nublado y hay alerta por lluvias para la noche

La Comarca Andina transita otro día con predominio de nubes después de un lunes que dejó un paisaje mayormente gris, aunque sin temperaturas especialmente bajas para la época.

Este martes mantiene una tendencia similar durante buena parte de la jornada. El cielo permanecerá cubierto en distintos momentos del día, con un escenario típico del otoño cordillerano.

Tarde con temperaturas agradables para junio

Las primeras horas encuentran registros cercanos a los 8°, mientras que el ascenso será gradual durante la mañana.

Hacia el mediodía y la primera parte de la tarde se esperan los valores más altos de la jornada, con temperaturas que alcanzarán los 14° y hasta 15°, números que continúan ubicándose en rangos moderados para los primeros días de junio.

El viento seguirá teniendo poca influencia. Las ráfagas previstas son débiles y no aparecen condiciones que generen incomodidad en exteriores.

Las lluvias aparecen en el horizonte

Aunque gran parte del martes transcurrirá sin fenómenos importantes, el panorama comienza a cambiar hacia la noche.

Las previsiones muestran el avance de precipitaciones durante las últimas horas del día, con lluvias que podrían comenzar de manera aislada antes de ganar continuidad durante la madrugada del miércoles.

Alerta para la noche y la madrugada

En este sentido, rige una alerta amarilla por lluvias para la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Se esperan precipitaciones persistentes, con acumulados estimados entre 10 y 15 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían superarse de manera puntual.

Por el momento no se trata de un evento extraordinario para la época, pero sí de una situación que merece atención, especialmente en sectores donde suele acumularse agua.



O.P.