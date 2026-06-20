Se viene un nuevo debate en Chubut: varios intendentes quieren la reelección indefinida

Un nuevo debate comenzará a generar dos bandos bien definidos en las próximas semanas debido al pedido de tres intendentes que pretenden establecer la reelección indefinida en las localidades del interior provincial.

Los titulares de las municipalidades de Gobernador Costa, Miguel Ángel Gómez; Tecka, Jorge Saitune y Cholila, Silvio Boudargham (foto) ingresaron cada uno a la Legislatura, un pedido formal para que se modifique la Ley que establece el régimen vigente sobre reelección de autoridades municipales.

Las tres notas ingresadas tienen el mismo texto donde sostienen que, en los últimos años, “la normativa fue modificada en varias oportunidades. Sin embargo, cuando se avanzó sobre el régimen de mandatos, no se consultó previamente a los intendentes, jefes comunales ni a los propios ciudadanos de cada comunidad”.

“La Legislatura tomó una decisión sobre una cuestión central para la vida local sin escuchar suficientemente a quienes iban a ser directamente alcanzados por esa reforma. La posibilidad de reelección no debe verse como un privilegio de quien gobierna, sino como una opción que queda en manos de los votantes”, expresan las notas enviadas por los intendentes.

“Permitir la reelección no asegura la continuidad de nadie, solo permite que la decisión final la tengan los vecinos”, pidiendo concretamente que la Legislatura “promueva el tratamiento de una modificación normativa que permita la reelección de las autoridades ejecutivas municipales, respetando la autonomía local, la voluntad popular y las distintas realidades de nuestra provincia”. Hay que recordar que la ex ley 3098 es la que no permite que los intendentes puedan repetir más de dos mandatos consecutivos.