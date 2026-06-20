Un intendente autorizó a los empleados a salir antes el lunes para ver el partido de la selección

A través de un memorándum oficial emitido por la Subsecretaría de Recursos Humanos, se confirmó que el personal municipal tendrá la tarde del lunes 22 libre para poder seguir las alternativas del trascendental encuentro de la Selección argentina ante Austria, con quien comparte la punta del grupo J del Mundial que se juega en Norteamérica.

La medida, dispuesta bajo la autorización del Intendente Othar Macharashvili, establece de forma excepcional el retiro de los agentes a partir de las 12 de este lunes. El partido comienza a las 14.

No obstante, el documento aclara que en las áreas operativas o de carácter esencial deberán quedar garantizadas las guardias mínimas para no afectar los servicios básicos de la comunidad.

La Selección argentina comenzó su participación en el Mundial 2026 con el pie derecho: el pasado martes 16 goleó 3-0 a Argelia con tres tantos de Lionel Messi y encaminó su clasificación hacia la siguiente etapa del certamen que lo tiene como campeón defensor. Su próximo reto estará en Dallas, estado de Texas.

La Selección argentina juega este lunes 22 junio contra Austria en el estadio de Dallas a partir de las 14 (huso horario de la Argentina). Si gana el encuentro, la Albiceleste asegurará su clasificación para los 16avos de final de la Copa del Mundo, más allá de que aún le queda el partido con Jordania, el sábado 27 a las 23. Si gana el grupo, en dieciseisavos se enfrentará con el segundo del grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde) el viernes 3 de julio a las 19.

Austria llega de vencer 3-1 a Jordania en su estreno mundialista. Por eso, un triunfo contra Argentina también podría darle el pase directo a la fase eliminatoria del certamen.