Pablo Korn fue absuelto por segunda vez en el juicio por negociaciones incompatibles con la función pública

El contador Pablo Korn fue absuelto este miércoles por segunda vez en la causa en la que estaba acusado de negociaciones incompatibles con la función pública.

El Tribunal integrado por los jueces Jorge Novarino, Martín O'Connor y Laura Martini resolvió que durante el juicio no se logró demostrar que hubiera existido un accionar irregular en las contrataciones de materiales eléctricos destinadas a obras en Puerto Pirámides y a trabajos vinculados con la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.

Según el veredicto, los magistrados consideraron que la prueba producida durante el debate no permitió acreditar que Korn hubiera favorecido de manera indebida a la empresa Electrocity ni que existiera un direccionamiento en la selección del proveedor.

Qué evaluó el Tribunal

Al fundamentar la decisión, los jueces señalaron que, en el contexto de los hechos investigados, la prioridad era garantizar la provisión inmediata de los materiales necesarios para ejecutar las obras.

En ese sentido, indicaron que Electrocity fue la única empresa que continuó operando con el Estado provincial pese al escenario de cese de pagos que atravesaba la administración en ese momento. Además, sostuvieron que era la única firma que contaba con stock disponible para cumplir con los plazos requeridos.

A partir de esa valoración, el Tribunal entendió que no se pudo probar que hubiera existido una maniobra para beneficiar a la empresa ni una intervención irregular de Korn en las contrataciones.

Una causa con varios años de recorrido

La investigación se centró en contrataciones realizadas entre 2016 y 2017 para la compra de materiales destinados a obras cloacales en Puerto Pirámides y a trabajos vinculados con la emergencia climática que afectó a Comodoro Rivadavia.

La acusación sostenía que Korn, en su carácter de funcionario provincial, habría intervenido para favorecer a Rubén D'Amico, empresario con quien mantenía vínculos societarios.

El expediente ya había tenido un juicio oral en octubre de 2022, que concluyó con una sentencia absolutoria. Sin embargo, esa decisión fue impugnada por el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia del Chubut dispuso la realización de un nuevo debate con otro tribunal.

Durante las semanas previas al inicio del juicio también se desarrollaron distintas discusiones procesales. Entre ellas, la defensa solicitó el cierre de la causa por prescripción, planteo que fue rechazado por los magistrados antes de avanzar con las audiencias.

Desenlace del nuevo debate

En el nuevo juicio participaron la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFEDAP), la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción como querellantes.

Tras analizar la prueba y los testimonios incorporados durante las audiencias, el Tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar el delito atribuido al ex funcionario.

De esta manera, Pablo Korn fue absuelto nuevamente en una causa que lleva varios años de trámite judicial y que tuvo dos juicios orales con el mismo resultado.

O.P.