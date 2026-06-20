Alerta por fuertes vientos para este sábado en Esquel

Durante todo el día, la ciudad experimentará un escenario de marcado predominio del viento. Según el reporte, las velocidades sostenidas oscilarán entre los 32 y 50 km/h, intensificándose especialmente hacia la tarde.

Detalle del pronóstico:

- Viento y ráfagas: La mayor intensidad se espera durante la mañana y la tarde, con ráfagas que alcanzarán entre 79 y 87 km/h. Hacia la noche, si bien la velocidad del viento comenzará a disminuir gradualmente, las ráfagas todavía se mantendrán entre 51 y 59 km/h.

- Temperatura: El frío será una constante. Las temperaturas se mantendrán bajas, comenzando con 2°C durante la madrugada y la mañana, alcanzando una máxima de 6°C por la tarde, y descendiendo hasta -1°C hacia la noche.

- Precipitaciones: Aunque predominarán las condiciones ventosas, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, oscilando entre un 0% y un 40% durante la mañana, disminuyendo hacia el resto de la jornada.

Ante la intensidad de las ráfagas previstas, se recomienda a los vecinos asegurar objetos en balcones o patios, circular con precaución por la vía pública y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del estado del tiempo.