Chubut fortalece la prevención perinatal con el desarrollo de Unidades de Medicina Fetal

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, continúa fortaleciendo las políticas destinadas al cuidado integral durante el embarazo, a través de una estrategia provincial de prevención perinatal que combina capacitación de los equipos, detección precoz de factores de riesgo y desarrollo progresivo de unidades de medicina fetal en los hospitales de cabecera de la provincia.

La iniciativa promueve intervenciones basadas en evidencia para identificar tempranamente condiciones asociadas a resultados perinatales adversos, como la preeclampsia, la restricción del crecimiento fetal y el parto prematuro, entre otras.

*Capacitación y fortalecimiento de los equipos*

En esta primera etapa, uno de los principales ejes de trabajo es la formación continua de los equipos de salud, con instancias de capacitación destinadas a fortalecer las competencias para la evaluación del riesgo materno-fetal, el diagnóstico oportuno y el seguimiento adecuado de las personas gestantes.

La propuesta busca estandarizar progresivamente los procesos de atención y favorecer que las prácticas de mayor evidencia científica estén disponibles en distintos puntos de la provincia, fortaleciendo además la articulación entre los equipos locales y los centros de mayor complejidad.

Este proceso se sostiene en el compromiso de profesionales de diferentes disciplinas y localidades, que vienen participando activamente de las instancias de formación y construcción de la red provincial.

*Unidades de medicina fetal y prueba piloto*

Como parte de esta estrategia, el Hospital Zonal de Esquel cuenta actualmente con una Unidad de Medicina Fetal en funcionamiento, experiencia que constituye un antecedente importante para avanzar en la ampliación de este modelo de atención.

A su vez, se trabaja en la puesta en marcha de una prueba piloto en el Hospital de Alta Complejidad María Humphreys, orientada a fortalecer la captación precoz de las personas gestantes, la evaluación temprana de riesgos y el acceso oportuno a estudios y medidas preventivas.

La experiencia permitirá evaluar y ajustar los circuitos asistenciales para avanzar progresivamente hacia una red provincial de medicina fetal, articulada con los hospitales de cabecera y los diferentes niveles de atención.

*Prevenir la prematurez y reducir la mortalidad infantil*

La detección temprana del riesgo durante el embarazo permite implementar intervenciones oportunas frente a condiciones que pueden comprometer la salud de la persona gestante y del bebé.

En este sentido, la estrategia adquiere especial relevancia para la prevención de la prematurez, una de las principales causas de morbimortalidad neonatal e infantil, así como para disminuir las complicaciones asociadas a trastornos hipertensivos del embarazo y alteraciones del crecimiento fetal.

El objetivo es avanzar hacia un modelo de atención que no espere la aparición de la complicación, sino que fortalezca la prevención, la identificación precoz del riesgo y el seguimiento coordinado durante todo el embarazo.

De esta manera, la Secretaría de Salud continúa consolidando una política perinatal provincial basada en la formación continua, el trabajo en red y la incorporación progresiva de estrategias de prevención y medicina fetal, con el propósito de garantizar una atención cada vez más oportuna, equitativa y segura para las familias de Chubut.