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16 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Campaña de testeo rápido de VIH y Sífilis en Comodoro Rivadavia

El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia llevará a cabo una campaña de testeo rápido de VIH y Sífilis desde el martes 18 hasta el viernes 21 de agosto, entre las 10 y las 15 horas. La propuesta es gratuita, voluntaria y confidencial. 
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Salud del Chubut impulsa una nueva jornada preventiva de salud en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La iniciativa, denominada La Ruta de los 100, busca acercar el acceso al diagnóstico oportuno a la comunidad local mediante testeos rápidos de VIH y Sífilis.

 

La atención se brindará de 10 a 15 horas tanto en el hall central como en la vereda de acceso al establecimiento asistencial. La propuesta está destinada a personas mayores de 13 años que deseen conocer su estado serológico, sin necesidad de solicitar un turno previo.

 

 

 

La campaña, organizada por el Servicio de Epidemiología y Patologías Prevalentes, plantea el objetivo de concretar 100 testeos a lo largo de los cuatro días de actividad. Para visibilizar el avance hacia esa meta, la jornada contará con un contador que se irá actualizando de forma constante.

 

Quienes se acerquen a participar recibirán consejería e información sobre la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual tanto antes como después de la realización del estudio. La detección temprana facilita el acceso directo a los tratamientos correspondientes y fortalece las estrategias de cuidado en la población.

 

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