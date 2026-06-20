El valor del juego en todas las edades: una práctica vital que trasciende el entretenimiento

Entender el juego como un derecho fundamental para las infancias es el primer paso para otorgarle el lugar que merece en cada espacio donde asistan los niños y niñas. Esta actividad funciona como un dispositivo y un motor de aprendizaje a través del cual los más chicos empiezan a entablar dinámicas sociales, comprender lo reglado, comunicarse, encontrarse y construir su propia identidad. En ese sentido, de los Santos afirmó que "el juego es vitalidad, el juego es bienestar, el juego es necesario" y lo describió como un entorno seguro donde la niñez puede desarrollar su propio ser.

Sin embargo, la especialista advirtió que al dejar atrás la infancia, esta práctica suele desaparecer por completo de la vida cotidiana bajo la creencia de que los adultos ya no deben jugar. Frente a esto, propuso habitar el tiempo lúdico como una situación voluntaria donde las personas logran ponerse de acuerdo para ingresar en una burbuja lúdica, un espacio seguro en un tiempo y espacio determinado donde cada uno puede ser sí mismo. A través de este abordaje se vuelven a conectar prácticas humanizantes que permiten trabajar la comunicación verbal y no verbal, las relaciones vinculares, el trabajo en equipo, la cooperación y la resolución de conflictos individuales para luego trasladarlos a lo colectivo.

Desde el aspecto profesional, Jugamos? Recreación ofrece servicios lúdicos tanto para eventos sociales como corporativos en la región. En el ámbito social, la empresa realiza animaciones infantiles, talleres, maquillaje artístico y jornadas recreativas masivas como búsquedas del tesoro y actividades de kermés comunitaria, habiendo participado en eventos para escuelas rurales en Paso del Sapo y Gobernador Costa, así como en propuestas en La Hoya y sindicatos locales. Por otra parte, en el sector corporativo desarrollan el denominado team building, implementando intervenciones procesuales y diagnósticos previos para abordar las necesidades específicas de comunicación y afectividad en equipos de trabajo, ya sean empresas privadas o cuerpos docentes.

La propuesta lúdica de la organización tiene sus raíces en Buenos Aires, donde se originó el proyecto antes de que su fundadora se graduara en 2019. Tras radicarse en Esquel en 2021, el equipo de profesores que la acompaña consolidó su labor en la zona cordillerana, adaptando la formación técnica en tiempo libre hacia una perspectiva pedagógica y educativa que va más allá del simple entretenimiento de un evento de pocas horas. Quienes deseen contactar con la organización pueden comunicarse al teléfono 2945 335540 o a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram bajo el nombre de Jugamos Recreación.

EBW