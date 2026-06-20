El pulso del mundial se vive en Las Vegas: una mirada a la ciudad que nunca duerme

Desde Nevada, Red43 te acerca lo que sucede en esta metrópolis icónica. Aunque la ciudad no figura en el calendario oficial de partidos de la FIFA 2026, su energía es ineludible y nos convertimos en testigos de cómo el mundo se reúne aquí para vivir la pasión global más allá de los estadios.

Lo que ven no es París, aunque la Torre Eiffel nos haga dudar, así comenzamos este recorrido exclusivo por Las Vegas. En esta ciudad, donde los límites parecen no existir, cada esquina es un set cinematográfico y cada hotel, una ciudad en sí misma.

Un paisaje de postal y de película

Caminar por las calles de Las Vegas es un desafío físico: aquí no hay 100 metros estándar, sino trayectos que se estiran hasta el kilómetro. A nuestro paso, gigantes como el Mandalay Bay y el MGM dominan el horizonte. Pero la historia no se queda solo en el juego; el Caesars Palace, famoso mundialmente por ser el escenario de la exitosa comedia ¿Qué pasó ayer? (The Hangover), se alza como uno de los puntos más emblemáticos y exclusivos de la ciudad.

No podemos dejar de mencionar el espectáculo de agua del Hotel Bellagio, que hipnotiza a turistas y locales cada media hora, regalando una coreografía perfecta que ya es un símbolo de la vida nocturna en Nevada.

La arquitectura del futuro: el nuevo Hard Rock

Mientras recorremos la ciudad, nos encontramos con un gigante en proceso de nacimiento. Donde antes se alzaba el hotel original del Hard Rock Café, hoy solo queda un terreno en plena transformación.

Tras su demolición hace un año y medio, en junio de 2025 comenzó la construcción de lo que será una pieza arquitectónica única: un hotel con forma de guitarra gigante. Con la audacia característica de los arquitectos más osados del mundo, este proyecto avanza a paso firme con el objetivo de estar finalizado y abrir sus puertas a los turistas para finales de 2027.

Más que apuestas: un centro de eventos global

Las Vegas se ha consolidado como un escenario donde el boxeo encuentra sus combates más memorables y donde la Fórmula 1 ha demostrado que puede transformar sus avenidas en un circuito de máxima velocidad.

Hoy, ese espíritu cosmopolita se fusiona con la fiebre mundialista que recorre el continente. Desde la inmensidad del Bellagio hasta la futura estructura guitarrística del Hard Rock, la ciudad se prepara para seguir albergando los grandes hitos deportivos del planeta.

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F.P