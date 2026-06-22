Tercera edición de la colonia de invierno "Jugamos? Recreación" en Esquel

El emprendimiento "Jugamos? Recreación" se prepara para lanzar la tercera edición de su colonia de invierno, un espacio pensado para acompañar a las familias durante las vacaciones. Las actividades se llevarán a cabo del 13 al 24 de julio, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 13:00, funcionando en Quimera, el espacio ubicado en el centro de la ciudad, al lado de las canchas de tenis y pádel de la Asociación Italiana.

Al respecto, Jessica de los Santos, referente de la iniciativa, detalló que la idea es generar un espacio integrador en ese sentido, entre chicos mayores de 3 o 4 años hasta los 10 más o menos, que sería la edad que están recibiendo, aunque aclaró que no tienen un límite estricto ya que buscan recibir a casi todas las edades. El horario está especialmente pensado para las familias que trabajan y que necesitan que alguien esté con los peques, logrando así cubrir toda la franja de la mañana.

En cuanto a la dinámica de las jornadas, la organizadora explicó que es un espacio donde juegan y hacen talleres, donde los chicos siempre, todos los días, construyen algo por sus propios medios para poder llevarse, como juguetes y juegos. Además, comparten el desayuno y arman una carpita para divertirse adentro del salón.

La propuesta también contempla aprovechar el entorno urbano si las condiciones meteorológicas lo permiten. Según indicó la recreóloga, mientras que el clima lo dé, realizan salidas a la Plaza del Cielo, que está muy cerquita, y destacó que ahora que están todas las instalaciones nuevas se puede aprovechar mucho más.

Las vías de comunicación para inscripciones y consultas ya se encuentran habilitadas a través de WhatsApp 2945-335540 y en las redes sociales del emprendimiento, donde está toda la información detallada publicada.

EBW