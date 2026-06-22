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Por Redacción Red43

La Trochita: descartan usar la locomotora frente al casino y reparan otra máquina en El Maitén

El subgerente del Viejo Expreso Patagónico, Miguel Sepúlveda, confirmó que se priorizó el traslado de una máquina a El Maitén para renovar su caldera, descartando usar la formación instalada frente al casino. 
Por Redacción Red43

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El Viejo Expreso Patagónico "La Trochita" continúa con sus planes de mantenimiento y optimización del material rodante. Tras analizar diferentes alternativas para reforzar el esquema de salidas desde Esquel, las autoridades del tren turístico optaron por una estrategia que prioriza la reparación integral en los talleres de El Maitén en lugar de reactivar la histórica máquina ubicada frente al casino local.

 

El subgerente del servicio, Miguel Sepúlveda, explicó el cambio de planes que permitió agilizar los tiempos de trabajo en el icónico tren. "Nosotros veníamos insistiendo y programando detener las dos locomotoras como estuvimos siempre en Esquel. Habíamos hecho un plan de sacarlas que estaban ahí, reemplazarlas por otra que está en desuso", señaló el directivo respecto a las proyecciones iniciales que se manejaban a principios de año.

 

Sin embargo, una nueva oportunidad técnica modificó el rumbo de las tareas. "Hicimos un contacto con una parte de ingeniería afuera para que nos vengan a medir una caldera que estaba en Maitén. Así que decidimos hacer un trabajo en vía de 20 días aproximado y pasamos la locomotora que estaba acá parada por vía a Maitén", detalló Sepúlveda sobre la maniobra logística.

 

Este movimiento estratégico permitirá contar con el equipamiento en óptimas condiciones en corto plazo, garantizando la seguridad y la continuidad de los viajes turísticos. "De hecho en un plazo estimativo de dos meses ya era como volver a Esquel por vía la locomotora con la caldera nueva y ya certificada para un año más", precisó.

 

Con esta decisión, la alternativa de intervenir la formación exhibida en el centro de la ciudad quedó momentáneamente suspendida, aunque sigue bajo consideración para el futuro. "Siempre la tenemos ahí como standby. Si llegásemos a necesitar la parte mecánica o algo de esa locomotora nosotros vamos a ver si podemos programar, preparar una en Maitén de las que están en desuso y poder sacar esas que están en condiciones", concluyó el subgerente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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