"No teníamos pasajeros"

La Trochita debió cancelar la salida programada para el sábado 13 de junio debido a la falta de pasajeros, en un contexto de baja actividad turística que también preocupa a otros prestadores de Esquel.

El subgerente del Viejo Expreso Patagónico, Miguel Sepúlveda, explicó que la decisión se tomó al no alcanzar el mínimo de boletos necesarios para cubrir los costos operativos del servicio.

"Por la plataforma de venta no teníamos pasajes vendidos, entonces tuvimos que cancelar porque el ministerio siempre nos inculcó que la mínima de pasajes son 60 lugares para poder costear los costos de la parte operativa", señaló.

Sepúlveda remarcó que la suspensión no estuvo vinculada a inconvenientes técnicos ni a falta de personal. Según indicó, la demanda venía mostrando una caída sostenida durante las últimas semanas. "Venía bajando, así que nosotros estábamos preparados, estábamos calculando que íbamos a tener este problemita", sostuvo.

Frente a este escenario, las expectativas están puestas en la próxima temporada invernal. "Estamos expectantes de qué es lo que va a pasar con las vacaciones de invierno, porque también dependemos mucho de que llegue el turismo a Esquel", expresó.

De acuerdo con la programación prevista, a partir de la segunda semana de julio el tren comenzará a operar con dos salidas semanales, los martes y sábados. Incluso, podrían sumarse frecuencias adicionales si la demanda lo justifica.

El subgerente recordó que durante el invierno pasado La Trochita logró captar visitantes que llegaron a la región para esquiar, aunque las condiciones de nieve no fueron las esperadas. "Vino mucha gente que vino a esquiar y no hubo nieve en Esquel, así que consumía lo que era La Trochita", comentó.

Además, destacó el trabajo conjunto con agencias de turismo locales para la comercialización de pasajes, aunque reconoció que la preocupación atraviesa a todo el sector. "Estamos preocupados todos porque no solamente pasa con el tren, sino que pasa a nivel de todo lo que es turismo", manifestó.

Por último, insistió en que el servicio se encuentra en condiciones de operar con normalidad. "Los chicos de la vía están trabajando hace dos semanas, teníamos todo preparado e incluso llegó el combustible la semana pasada. No fue un problema operativo, sino que no teníamos pasajeros", concluyó.

R.G