Comenzó la zafra de la liebre en Esquel con buenas expectativas

La subsecretaria de Desarrollo Productivo Municipal de Esquel, Paula Botto, confirmó el inicio de la temporada y destacó que la actividad se desarrolla con normalidad en el centro de acopio de la familia De Godos. La funcionaria señaló que se esperaba completar el primer cargamento, compuesto por unas 6.000 unidades, gracias a la incorporación de una nueva cámara frigorífica con energía trifásica que optimiza la conservación de las piezas destinadas en su totalidad a la exportación a través del frigorífico Infribo, de Mar del Plata.

"Es todo un movimiento económico y nosotros entendemos que es muy valioso para la región, para la localidad y para la región entera", expresó Botto, quien recordó que el valor estipulado por pieza es de 5.500 pesos y que la actividad representa un ingreso directo y sin intermediarios para los cazadores en una época del año donde disminuyen otros rubros como la construcción. El año pasado la zafra generó ingresos que superaron los 100 millones de pesos en la zona.

Como dato de color de la temporada, la funcionaria comentó que se reciben liebres atropelladas en la ruta, ya que es un recurso que se aprovecha si está bien conservado gracias a las bajas temperaturas actuales. Sin embargo, aclaró que la familia De Godos realiza una rigurosa inspección previa y que se descarta cualquier pieza que se encuentre en mal estado.

Respecto a las normativas vigentes, la subsecretaria enfatizó que la caza está permitida únicamente con armas reglamentarias habilitadas y dentro de campos privados, contando siempre con el permiso de los propietarios. "No está permitido, sobre todo en espacios que no son privados. Los guaches, si se identifican y se identifican personas en zonas públicas, en reservas fiscales, en la zona de La Zeta, todo eso está penado, no está permitido", advirtió sobre las modalidades prohibidas. Hasta el momento hay más de 30 cazadores registrados y se espera que la zafra se extienda por un mínimo de 60 días, dependiendo de las condiciones climáticas.

EBW

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