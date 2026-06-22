De Esquel a las sierras: Luis Cayulef se va a correr el Turmalina Run

Luis llega a esta competencia en un momento deportivo brillante. Tras haber obtenido el primer puesto en los 17 kilómetros del Desafío Capri y haber demostrado su versatilidad en el Duatlón La Zeta, donde completó el circuito individual logrando un segundo puesto en la general, Cayulef se siente listo para enfrentar los 21 kilómetros de montaña que le esperan en la provincia de Córdoba.





Para estar presente en la línea de largada, Luis ha trabajado intensamente en la logística y el financiamiento de su viaje. El camino fue largo y requirió de mucha autogestión: "La venta de números anduvo ahí más o menos pero algo se juntó. También estuve vendiendo tortafritas; le mandamos de todo para juntar plata", relata el atleta sobre el sacrificio previo para poder costear el viaje.

Sin embargo, el acompañamiento fue fundamental. "Chubut Deportes me dio una gran ayuda con los pasajes en avión y bueno, Lotería del Chubut también siempre está presente", destacó Cayulef, agradecido por el apoyo institucional que le permitió concretar el traslado.





El viaje es extenso, pero la mente ya está puesta en el domingo a las 8:00 de la mañana. "Ahí el miércoles ya me estoy yendo a la mañana en el 'cole' y el jueves a la noche tengo vuelo recién. Con suerte el viernes al mediodía recién voy a estar allá en Córdoba, en el lugar donde se hace la carrera", detalla el corredor sobre su travesía.

A pesar de la logística, Luis se muestra tranquilo y enfocado: "Ya no hay nada más para sumar, así que no me tengo que hacer el loco. Ya estamos para el domingo".

El Turmalina Run no es una carrera más. Se corre en un terreno complejo, técnico y exigente. "Son 21 kilómetros de montaña, se corre ahí de Córdoba capital a 150 kilómetros, en La Falda. Se sube por el cerro La Banderita, el cerro Las Gemelas, todo eso... viste que las sierras allá son piedra en punta, como la última parte del cerro 21 acá", describe el atleta, haciendo una analogía con los terrenos de nuestra cordillera.





La confianza de Luis no es casualidad; conoce el terreno y sabe lo que es subir a lo más alto del podio. "Las dos veces que fui, gané. Así que espero que me vaya bien", sentencia con la seguridad de quien deja todo en cada entrenamiento.