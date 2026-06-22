Torres e intendentes diseñan estrategia para la Represa Futaleufú

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó una reunión en la Casa de Gobierno con intendentes de la zona cordillerana para coordinar una estrategia común ante el proceso de licitación para la futura concesión del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú. Del encuentro participaron los jefes comunales de Esquel, Matías Taccetta; de Cholila, Silvio Boudargham; y de Trevelin, Héctor Ingram.

El objetivo central de esta conformación institucional es garantizar que la provincia y los municipios tengan injerencia en las instancias impulsadas por la Secretaría de Energía de la Nación. Sobre este punto, el mandatario provincial remarcó la importancia de trabajar de forma conjunta y explicó: "Apuntamos a que, en la nueva licitación de Futaleufú, tanto la Provincia como los intendentes sean parte del proceso de formulación de propuestas para la elaboración del pliego de bases y condiciones".

Entre los reclamos principales que Chubut buscará establecer en la nueva etapa de concesión, se destaca la incorporación de nuevas obras eléctricas que quedarán a cargo de la empresa que resulte adjudicataria, así como un incremento en el porcentaje de las regalías por el uso del recurso hídrico. "Queremos que la Provincia y los intendentes tengan voz y voto en las propuestas, porque la defensa de la autonomía sobre nuestros recursos no solamente es innegociable, sino que constituye uno de los pilares del federalismo", enfatizó Torres durante el encuentro con los intendentes.

Para formalizar esta postura y avanzar en las gestiones, el Ejecutivo provincial designó a través de un decreto al fiscal de Estado, Andrés Meiszner, como el representante oficial de Chubut ante la cartera energética nacional.

Esta medida administrativa se enmarca en un contexto legal más amplio impulsado por la gestión provincial, que a principios de 2024 presentó una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional. Dicha acción judicial, que actualmente se encuentra bajo la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, busca declarar la inconstitucionalidad de las normativas nacionales que vulneran el dominio originario de la provincia sobre sus recursos naturales y pretende que Chubut sea reconocida como la única legitimada para tomar decisiones sobre la central hidroeléctrica tras el vencimiento de su concesión inicial.

EBW