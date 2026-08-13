Ingram recibió al nuevo propietario del frigorífico de Trevelin

El cierre del frigorífico de Trevelin por parte de la firma DICASUR significó un duro golpe para medio centenar de familias trevelinenses y para el circuito económico local en general.

Después de distintas posibilidades y con algunos intentos de reapertura por parte de otros empresarios, intentos que complicaron aún más la situación, todo indica que la reapertura del frigorífico en un corto plazo es una posibilidad avanzada.

El intendente Héctor Ingram recibió este miércoles al empresario Gonzalo Martínez, quien decidió invertir adquiriendo el total del paquete accionario de la firma propietaria de la planta frigorífica.

En ese objetivo, encontró el respaldo de la gestión del intendente Ingram y su equipo en la Municipalidad de Trevelin, en particular el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff, oficiando de nexos entre distintos actores con el objeto de recuperar esa importante fuente laboral y que además prestaba un servicio indispensable para el sector productivo del Valle 16 de Octubre.

"Si bien faltan algunos pasos para dar, todo indica que se están haciendo las cosas bien para concretar la reapertura del Frigorífico. Si se concreta, será una muy buena noticia para nuestra comunidad y acompañaremos como lo venimos haciendo con todo el que pretenda invertir en Trevelin", indicó Ingram tras el encuentro con el empresario.

R.G