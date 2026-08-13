Buscan trabajadores para una nueva oportunidad laboral en El Bolsón

El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) difundió una nueva oportunidad laboral en El Bolsón destinada a cubrir puestos vinculados con obras de saneamiento e infraestructura. La búsqueda contempla perfiles para maquinistas de excavadora, maquinistas de retro pala, choferes de camión con hidrogrúa y personal de vigilancia.

Entre los requisitos establecidos se encuentra la experiencia en trabajos de excavación en zanja para los puestos relacionados con maquinaria. En el caso de los choferes, se solicita contar con licencia de conducir habilitante, mientras que para el puesto de vigilancia se requiere experiencia en tareas de seguridad.

Además, la convocatoria establece como requisito excluyente contar con residencia en la provincia de Río Negro. El lugar de trabajo será El Bolsón.

Cómo postularse

Las personas interesadas que cumplan con los perfiles solicitados deben cargar o actualizar su currículum vitae en el Servicio de Empleo Rionegrino para participar de la búsqueda.

La presentación del CV se realiza a través del sitio oficial del Gobierno de Río Negro:

Presentación de CV para el Servicio de Empleo Rionegrino

Fuente: Gobierno de Río Negro.

O.P.