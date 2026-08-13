-6°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 13 de Agosto de 2026
RED43 comarca-andina Oportunidad LaboralEl Bolsón
13 de Agosto de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Buscan trabajadores para una nueva oportunidad laboral en El Bolsón

El Servicio de Empleo Rionegrino abrió una convocatoria para cubrir distintos puestos. Conocé qué perfiles buscan y cómo postularte.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) difundió una nueva oportunidad laboral en El Bolsón destinada a cubrir puestos vinculados con obras de saneamiento e infraestructura. La búsqueda contempla perfiles para maquinistas de excavadora, maquinistas de retro pala, choferes de camión con hidrogrúa y personal de vigilancia.

 

Entre los requisitos establecidos se encuentra la experiencia en trabajos de excavación en zanja para los puestos relacionados con maquinaria. En el caso de los choferes, se solicita contar con licencia de conducir habilitante, mientras que para el puesto de vigilancia se requiere experiencia en tareas de seguridad.

 

Además, la convocatoria establece como requisito excluyente contar con residencia en la provincia de Río Negro. El lugar de trabajo será El Bolsón.

 

 

Cómo postularse

Las personas interesadas que cumplan con los perfiles solicitados deben cargar o actualizar su currículum vitae en el Servicio de Empleo Rionegrino para participar de la búsqueda.

 

La presentación del CV se realiza a través del sitio oficial del Gobierno de Río Negro:

 

Presentación de CV para el Servicio de Empleo Rionegrino

 

 

Fuente: Gobierno de Río Negro.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ruta 40: numerosos despistes y un amplio operativo por la nieve durante la mañana
2
 Entre nieve y nubes: el aterrizaje del vuelo Aeroparque-Esquel
3
 Buscan trabajadores para una nueva oportunidad laboral en El Bolsón
4
 Talles grandes y ropa para el frío: la propuesta de un nuevo local en Trevelin
5
 Jornada de oftalmología gratuita: ¿Dónde será y cómo solicitar un turno?
1
 El plan para el finde largo en Esquel: FeriArte trae feria, música, cocina y actividades para toda la familia
2
 Esquel: Bowen y Luque plantearon una agenda común para el peronismo de Chubut
3
 Buscan trabajadores para una nueva oportunidad laboral en El Bolsón
4
 ¿Quién será el candidato del peronismo en Esquel? Luque y Bowen mantienen la incógnita
5
 Bowen expresó su postura contraria a la megaminería en Chubut
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -