Rutas nacionales en Chubut: Vialidad pide precaución por calzadas húmedas, barro y nieve

Vialidad Nacional dio a conocer un nuevo parte sobre el estado de las rutas nacionales en Chubut, con especial atención a los corredores de la zona cordillerana, donde las condiciones invernales continúan obligando a circular con precaución.

En la Ruta Nacional 40, entre El Bolsón y el acceso a Cholila, la transitabilidad es con precaución. Se registran sectores húmedos por riego con sal y banquinas inestables con nieve y barro. Los equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando y distribuyendo sal.

Entre el acceso a Cholila y el empalme con la RN 259, la calzada permanece húmeda por riego con sal, mientras que las banquinas presentan nieve y barro. También se informa presencia de viento y neblina.

En el tramo RN 40, desde el empalme con la RN 259 hasta Tecka, se registra calzada húmeda en sectores, banquinas inestables con nieve y barro, viento, neblina y lloviznas aisladas. Equipos viales trabajan distribuyendo sal. Similares condiciones se presentan entre Tecka y Gobernador Costa.

Por su parte, la RN 259 entre Esquel y Trevelin presenta transitabilidad con precaución, calzada normal con sal en sectores y banquinas inestables con barro. Además, se advierte sobre animales sueltos y viento. Entre Trevelin y el límite con Chile, la calzada de ripio se encuentra húmeda y con barro en sectores, mientras las banquinas presentan barro y nieve.

Extrema precaución en la RN 260

Una de las principales advertencias del parte corresponde a la Ruta Nacional 260, desde el empalme con la RN 40 hasta el límite con Chile. El tramo es transitable con extrema precaución, con sectores de hielo, barro y agua de deshielo sobre la calzada de ripio.

Las banquinas se encuentran inestables, con nieve y barro, mientras equipos viales realizan tareas de mantenimiento.

Vialidad Nacional solicita portar cadenas y circular con extrema precaución en este sector.

En tanto, el tramo Tecka–Esquel de las rutas nacionales 40 y 259 permanece transitable con precaución. La calzada está húmeda por riego con sal y las banquinas presentan nieve y barro. También se registran viento, neblina y lloviznas aisladas.

Vialidad Nacional mantiene equipos trabajando en distintos puntos de la red vial y recomienda a quienes deban viajar hacerlo con precaución y atender las condiciones particulares de cada tramo antes de emprender el recorrido.