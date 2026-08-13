Talles grandes y ropa para el frío: la propuesta de un nuevo local en Trevelin

Ignacio Lagouarde es un emprendedor de Trevelin que comenzó su proyecto de indumentaria masculina en febrero de 2024. Tras trabajar inicialmente bajo la modalidad de showroom y con atención a puertas cerradas, el 21 de diciembre inauguró una nueva tienda con una propuesta enfocada especialmente en los talles grandes.

“Trabajo desde el talle M hasta el 10XL. Eso es lo que más me está pidiendo la gente: los talles grandes del 3XL en adelante”, explicó Lagouarde.

El emprendimiento busca responder a una necesidad que, según contó, aparece frecuentemente entre sus clientes: “Es una solución para toda la gente que viene y me dice no encuentro mi talle en ninguna tienda, no encuentro por ningún lado”.

La tienda recibe también clientes de Esquel y otras localidades de la zona. “Viene mucha gente de Esquel, así que no es un problema la distancia porque yo trabajo de lunes a sábados en horario de corrido de 10:00 a 22:00 horas”, señaló.

Uno de los aspectos que Lagouarde destaca de su propuesta es la calidad de los productos y la selección de prendas adaptadas al clima cordillerano. “Yo soy muy jodido con la calidad, me gusta trabajar y ver los productos, ver qué tal las telas y en base a eso traer la ropa que a mí me gusta y considero que es buena”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la ropa está pensada específicamente para las condiciones de la región. “Todo lo que traigo es adecuado para esta zona, es todo de invierno, la verdad que vas a conseguir todo lo que necesitas para vivir en Trevelin, Esquel y toda esta zona de la cordillera”, sostuvo.

La propuesta también contempla a quienes trabajan en ámbitos rurales. “A mí me va a comprar mucha gente que es del campo, así que para la gente que trabaja en el campo tenemos remeras térmicas, calzoncillos largos frizados, camperas impermeables, todo para poder vivir acá tranquilo”, detalló.

Además, el emprendimiento cuenta actualmente con una propuesta especial por el Día del Niño, destinada a chicos que ya utilizan talles de adulto.

Lagouarde Indumentaria Masculina está ubicada en Maestra Gargalione 1364, Barrio Las Golondrinas, Trevelin, y cuenta con presencia en Instagram y Facebook bajo el nombre lagouarde.indumentaria. Para consultas, el contacto de WhatsApp es 2945 604207.

R.G