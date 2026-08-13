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Por Redacción Red43

¿Quién será el candidato del peronismo en Esquel? Luque y Bowen mantienen la incógnita

Luque y Bowen evitaron dar nombres y señalaron que la candidatura del peronismo en Esquel deberá surgir del ámbito local. No descartan una interna, pero priorizan un proceso de unidad y construcción territorial.
Por Redacción Red43

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El diputado nacional Juan Pablo Luque y el intendente de Dolavon, Dante Bowen, se refirieron a la definición de candidaturas del peronismo en Esquel y remarcaron que serán los dirigentes y militantes locales quienes deberán avanzar en la elección de sus representantes.

 


Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en el Hotel Tehuelche, Luque destacó el proceso de construcción política que viene desarrollando el peronismo en la ciudad y valoró la unidad alcanzada en las últimas elecciones.

 


En ese sentido, aseguró que ni él ni Bowen tienen intención de imponer candidatos en las distintas localidades. “Cada ciudad tiene su propia madurez”, planteó, y sostuvo que en Esquel la definición deberá surgir del propio espacio local.

 


Luque también señaló que el peronismo cuenta con distintos dirigentes con capacidad para asumir una candidatura a la intendencia. Consideró que existe una “gran oferta” de referentes y que la decisión deberá tomarse de manera colectiva, priorizando lo que resulte más conveniente para la ciudad y para el espacio político.

 


Por su parte, Bowen coincidió con esa postura y remarcó que el objetivo es construir unidad desde las bases y el territorio, evitando señalar o imponer nombres desde la conducción provincial.

 


El intendente de Dolavon sostuvo que, si no se alcanza un acuerdo en alguna localidad, una interna constituye una herramienta válida dentro de un proceso democrático. En ese caso, planteó la necesidad de que la competencia se desarrolle de manera saludable y que, una vez definida la candidatura, todo el espacio acompañe al ganador.

 


Ambos dirigentes señalaron así que, por el momento, no hay nombres definidos para la candidatura a la intendencia de Esquel y que la prioridad está puesta en fortalecer la organización territorial del peronismo y avanzar en un proceso de unidad.

 

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