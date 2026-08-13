Malvinas de Gobernador Costa se suma al Faty 2026 y ya son diez los equipos confirmados

Queda apenas una semana para el inicio de la segunda edición del torneo de Futsal Femenino Faty 2026, torneo que se jugará en la localidad de Paso de Indios. La organización afina detalles para recibir a delegaciones de diversos lugares de la provincia.

En las últimas horas se confirmó la incorporación de Deportivo Malvinas de Gobernador Costa, alcanzando así los diez equipos confirmados que buscarán la gloria en Paso de Indios.

El certamen se llevará a cabo desde el viernes 21 al domingo 23 de agosto en el Gimnasio Municipal de Paso de Indios y, entre los planteles inscriptos, se destaca la presencia de La 16 de Rawson, vigentes campeonas que defenderán el título ante rivales de diversos puntos de la región.

DESAFÍO LOGÍSTICO Y FORMATO DE JUEGO

En diálogo sobre los preparativos, Patricio Ñanculeo, referente de la organización, brindó detalles sobre el arduo trabajo logístico que implica recibir a más de 100 jugadoras y cuerpos técnicos.

"Como nuestro pueblo no tiene tanta capacidad de alojamiento, tenemos que conseguir colchones, salones y albergues para alojar a los equipos que vienen de afuera", explicó Ñanculeo. Para responder a la demanda, se utilizará el albergue habitual (que alojará a cuatro planteles) y se acondicionarán unos cinco salones adicionales.

La meta final de la organización es alcanzar un cupo total de 12 planteles para conformar tres zonas de cuatro equipos cada una, donde clasificarán a la siguiente fase los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros.

IMPACTO ECONÓMICO

El torneo no solo promete espectáculo deportivo, sino también un impacto económico muy positivo para los comercios locales. A diferencia de ediciones anteriores, donde la organización cubría la alimentación, este año cada delegación costeará sus almuerzos y cenas, impulsando de manera directa al sector gastronómico de Paso de Indios.

Por su parte, el torneo se autosustentará mediante lo recaudado en venta de entradas, buffet y las inscripciones. Esto permitirá cubrir los costos operativos y la premiación en dinero en efectivo. Claro que es importante que algunos comercios colaboren con este torneo, remarcando que Chubut Deportes aportará los trofeos para este campeonato.

INSCRIPCIONES Y PREMIOS

Costo de inscripción: $200.000 por equipo (más el costo de arbitraje).

1° Puesto: $800.000 + Trofeo.

2° Puesto: $500.000 + Trofeo.

3° Puesto: $350.000 + Trofeo.

4° Puesto: $200.000 + Trofeo (monto que permite recuperar la inscripción).

Distinciones individuales: Premios a la valla menos vencida y a la goleadora del campeonato.

Para los últimos cupos disponibles, los equipos interesados pueden comunicarse a los números +54 9 280 4841720 o +54 9 280 4964830.

LOS 10 EQUIPOS CONFIRMADOS HASTA EL MOMENTO

Deportivo Malvinas (Gobernador Costa)

La 16 (Rawson - Últimas campeonas)

Rosario Amaya (Trelew)

Deportivo Maxi (Trelew)

Deportivo Javito (Trelew)

Alma Libre (Gastre)

Suela 12 (Paso del Sapo)

Las Domingueras (Sarmiento)

Las Plumas TV (Las Plumas)

FC Paso de Indios (Anfitrionas y organizadoras)