Una familia necesitó casi $1,6 millones para no caer bajo la línea de pobreza

El costo de las necesidades básicas volvió a subir en julio y alcanzó nuevos valores de referencia para medir la pobreza y la indigencia. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia tipo necesitó más de $1,5 millones durante el mes para superar la línea de pobreza.

El dato surge de la Canasta Básica Total (CBT), que contempla no solamente alimentos, sino también otros gastos esenciales para un hogar, como transporte, vestimenta, salud y educación.

Durante julio, la CBT aumentó 2,2% respecto de junio. En los primeros siete meses del año acumuló una suba del 19,6%, mientras que frente al mismo mes de 2025 el incremento llegó al 36,1%.

El monto que necesitó una familia de cuatro integrantes

Para el hogar tomado como referencia por el INDEC, integrado por dos adultos y dos chicos de 6 y 8 años, el ingreso necesario para no quedar debajo de la línea de pobreza fue de $1.564.716.

Ese valor no representa un sueldo promedio ni el gasto de cualquier familia, sino el ingreso mínimo utilizado por el organismo para determinar si ese hogar logra cubrir la canasta de bienes y servicios considerada básica.

La cifra también cambia según la cantidad y las edades de los integrantes del hogar.

Una familia de cinco personas, compuesta por dos adultos y tres niños, necesitó $1.645.737 para superar la línea de pobreza. En tanto, un hogar de tres integrantes tuvo como referencia un monto de $1.245.696.

Cuánto se necesitó para no caer en la indigencia

El otro indicador que publicó el INDEC fue la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla exclusivamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos.

En julio, la CBA aumentó 2,6% y acumuló una suba del 20,1% en lo que va del año. En la comparación interanual, el incremento llegó al 37,4%.

Para una familia de cuatro integrantes, el ingreso mínimo necesario para superar la línea de indigencia fue de $708.016.

En un hogar de tres integrantes, el valor alcanzó $563.663, mientras que para una familia de cinco personas llegó a $744.677.

Los alimentos volvieron a presionar

El comportamiento de ambas canastas mostró diferencias durante julio. Mientras la Canasta Básica Total avanzó 2,2%, la Alimentaria tuvo una suba algo mayor, del 2,6%.

El incremento de los alimentos fue superior al registrado durante junio, cuando la CBA había aumentado 1,3%.

Aun así, el aumento de julio quedó lejos del salto registrado durante enero, cuando la Canasta Básica Alimentaria había tenido una suba del 5,8%.

Los nuevos valores difundidos por el INDEC vuelven a poner el foco sobre el ingreso que necesitan los hogares para cubrir sus gastos esenciales y muestran cómo, mes a mes, se modifica el umbral utilizado para medir la pobreza y la indigencia.

M.A