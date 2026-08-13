Tras quedar varado por la nieve, retiran un camión chileno en la Ruta 40

Se lleva adelante un operativo sobre la Ruta Nacional 40 para retirar un camión de origen chileno que quedó varado durante la noche del martes, como consecuencia de la presencia de hielo y nieve sobre la calzada. El vehículo permanece en el sector desde la noche del martes.

Marcelo Carrión, director regional de Protección Ciudadana, informó que el vehículo se encuentra a unos cinco kilómetros del sector de Arroyo Madera y que distintas instituciones participan del procedimiento. Al respecto, el funcionario explicó que "se está procediendo al operativo de extracción de este camión chileno que quedó varado el día martes en la noche por el tema del hielo y la nieve".

En el lugar trabaja de manera coordinada personal del Escuadrón 36 Esquel de Gendarmería Nacional, junto con la Dirección Regional Esquel de Protección Ciudadana y Vialidad Nacional, colaborando y brindando asistencia durante el operativo. Sobre este trabajo conjunto, Carrión detalló que "está trabajando colaborando con el operativo personal del Escuadrón 36 Esquel de Gendarmería Nacional, la Dirección Esquel de Defensa Civil y Vialidad Nacional, y la extracción del mismo la está realizando una empresa privada porque activaron el seguro".

La extracción propiamente dicha está a cargo de una empresa privada, luego de que se activara el seguro correspondiente al transporte. Las tareas se desarrollan de manera coordinada para lograr retirar el vehículo y normalizar la situación en este sector de la RN40, afectado durante los últimos días por las condiciones invernales.

EBW