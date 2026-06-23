Parques Nacionales: el Gobierno oficializó un régimen de retiro voluntario para su personal

El Gobierno Nacional avanzó en su política de achicamiento del Estado al disponer la apertura de un régimen de retiro voluntario para los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN). La resolución, que busca centralizar y agilizar la estructura del organismo, fue publicada hoy mediante la Resolución 191/2026.

El plan alcanza de manera específica a los agentes que se encuentran bajo el régimen de estabilidad laboral establecido por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

La implementación operativa recaerá sobre la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que tendrá la responsabilidad de coordinar los circuitos internos, así como de tramitar los formularios de adhesión y las declaraciones juradas obligatorias para aquellos trabajadores que decidan optar por la desvinculación.

El esquema diseñado por el Gobierno incluye pautas de control administrativo para asegurar el seguimiento de cada baja. Una vez que se formalice un acta de retiro, la información deberá ser reportada de forma inmediata a dos áreas estratégicas:

- La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (bajo la órbita de la Secretaría de Transformación del Estado).

- La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Esta medida afecta a un organismo clave para la preservación de los recursos naturales del país, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se rige por la Ley N° 22.351.