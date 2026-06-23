Taccetta: "Haremos una presentación formal desde el municipio para retomar la Carta Orgánica"

En ese sentido, explicó que mantuvo un encuentro con el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, quien se comprometió a analizar la situación legal y administrativa del proyecto para determinar si aún puede ser tratado o si será necesario iniciar un nuevo proceso de elaboración. "Tuve una charla con el vicegobernador para ver en qué estado se encuentra esa Carta Orgánica que se elaboró hace más de veinte años. Tuvo un costo importante para el municipio, pero después quedó cajoneada o quedó olvidada", señaló Taccetta.

El intendente recordó que el compromiso de trabajar sobre la Carta Orgánica ya había sido planteado durante la campaña electoral de 2023. Sin embargo, advirtió que el paso del tiempo obliga a revisar gran parte de su contenido. "Era una Carta Orgánica muy interesante para la visión de ciudad que planteaba, pero no es lo mismo el año 2003 que 2026. Pasaron más de veinte años y seguramente hay cuestiones que ya no son necesarias y otras que sí", indicó.

Taccetta indicó que algunos de los temas incluidos en aquel documento fueron posteriormente abordados mediante ordenanzas municipales. Entre ellos mencionó regulaciones vinculadas a supermercados e hipermercados y cuestiones relacionadas con el Ente Mixto de Turismo. El mandatario explicó que la discusión de fondo debe apuntar a construir una visión estratégica para el desarrollo de Esquel en los próximos veinte o treinta años, incorporando la participación de la comunidad en aquellos aspectos que requieran actualización.

El intendente municipal indicó que la consulta realizada al vicegobernador, Gustavo Menna, busca establecer si la Carta Orgánica original podría ser recuperada, modificada y eventualmente tratada por la Legislatura, o si será necesario convocar nuevamente a convencionales para redactar un nuevo texto.

Finalmente, adelantó que el municipio realizará una presentación formal ante la Legislatura provincial y aguardará una respuesta oficial. En caso de que se determine la necesidad de iniciar un nuevo proceso constituyente, la convocatoria para elegir convencionales podría realizarse junto con las próximas elecciones a intendente, para que el debate sea desarrollado durante la próxima gestión municipal.