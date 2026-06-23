-1°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesEsquel Padelnacional de menores de padel
23 de Junio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Todo sea por los peques que van a La Plata al Torneo Nacional

Habrá un encuentro solidario de Padel de séptima categoría para Damas y Caballeros
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la idea de recaudar fondos para que los menores puedan viajar al Torneo Nacional, es que durante el fin de semana del 11 y 12 de julio se llevará a cabo en el complejo deportivo de Esquel Padel un torneo masculino y femenino de séptima categoría.

 

El costo de inscripción para este torneo solidario será de 45 mil peos por jugador y habrá premios para los finalistas y regalos sorpresas, según se informó.

 

 

“Sumate y ayudanos a cumplir un sueño. La Escuelita de Pádel necesita de todos nosotros para que sus chicos y chicas puedan representar a nuestra ciudad en el Torneo Nacional de Menores en La Plata”.

 

“Por eso organizamos este Torneo Solidario de Pádel, donde cada inscripción se transforma en una oportunidad para que nuestros jóvenes deportistas puedan viajar, competir y vivir una experiencia inolvidable”, reza el comunicado.

 

Recordemos que los clasificados al Torneo Nacional de Padel que tendrá lugar en La Plata lograron su pasaporte a principios de mayo en un Torneo Provincial desarrollado en Rawson.

 

 

Para mayores datos e inscripciones las duplas interesadas podrán comunicarse al 2945 561203 (Jesi).

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Fenómeno paranormal en Trevelin? avistan extrañas luces sobre Cerro La Monja
2
 Tenía 26 años y murió aplastado por un árbol: Qué se sabe sobre la trágica muerte del joven
3
 Tragedia y conmoción por la muerte de una persona tras la caída de un árbol
4
 Pilates, una disciplina que gana adeptos: "Mejora de forma integral el cuerpo"
5
 Llegó el invierno, ¿y mañana va a nevar? Anticipan temporal
1
 Taccetta: “Es un compromiso de la gestión que los sueldos no pierdan contra la inflación”
2
 El Hoyo: tras cuatro años de espera, comenzó la construcción del nuevo gimnasio
3
 Confirman la culpabilidad de Kevin Ledesma por el homicidio en el Barrio Baden
4
 Saitama Gym recibió equipamiento deportivo para el fortalecimiento del Levantamiento Olímpico
5
 Trevelin: Fiscalía y Municipio articulan acciones contra el maltrato animal
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -