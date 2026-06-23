Todo sea por los peques que van a La Plata al Torneo Nacional

Con la idea de recaudar fondos para que los menores puedan viajar al Torneo Nacional, es que durante el fin de semana del 11 y 12 de julio se llevará a cabo en el complejo deportivo de Esquel Padel un torneo masculino y femenino de séptima categoría.

El costo de inscripción para este torneo solidario será de 45 mil peos por jugador y habrá premios para los finalistas y regalos sorpresas, según se informó.

“Sumate y ayudanos a cumplir un sueño. La Escuelita de Pádel necesita de todos nosotros para que sus chicos y chicas puedan representar a nuestra ciudad en el Torneo Nacional de Menores en La Plata”.

“Por eso organizamos este Torneo Solidario de Pádel, donde cada inscripción se transforma en una oportunidad para que nuestros jóvenes deportistas puedan viajar, competir y vivir una experiencia inolvidable”, reza el comunicado.

Recordemos que los clasificados al Torneo Nacional de Padel que tendrá lugar en La Plata lograron su pasaporte a principios de mayo en un Torneo Provincial desarrollado en Rawson.

Para mayores datos e inscripciones las duplas interesadas podrán comunicarse al 2945 561203 (Jesi).