Voladuras, residuos y agua: los reclamos de Nahuelpan siguen en agenda

La Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante de Esquel recibió este martes a representantes de la comunidad de Nahuelpan para continuar abordando los reclamos vinculados a las voladuras y a la situación ambiental en la zona cercana a la planta de tratamiento.

La concejal de Juntos por el Cambio, Liza Arrúa Zieseniss, explicó que durante el encuentro no se avanzó sobre la derogación del convenio marco, ya que ese tema se encuentra actualmente en la Comisión de Legales. “Ayer no trabajamos sobre lo que es la derogación del convenio marco, porque eso ya está en la Comisión de Legales. Ya terminó su instancia en la Comisión de Ambiente”, señaló.

La edil indicó que la reunión estuvo centrada en la banca del vecino solicitada por la comunidad. “Ellos hicieron el pedido de una banca del vecino para que se trate las voladuras y demás con respecto a la planta”, sostuvo.

En ese marco, se compartieron informes vinculados a las propuestas de remediación elaboradas por el Ejecutivo Municipal. Según explicó Arrúa Zieseniss, la documentación fue entregada a los representantes de Nahuelpan para que puedan analizarla y formular observaciones. “Era necesario que ellos se lleven una copia como para poder analizar las propuestas de manera escrita que existen por parte del municipio y que ellos nos puedan hacer una devolución sobre lo que consideran que sí, que no”, manifestó.

La concejal recordó además que integrantes de la comisión visitaron previamente la comunidad para interiorizarse sobre los reclamos relacionados con la presencia de residuos y plásticos en los campos. “Nosotros hicimos hace un tiempo una visita a la comunidad para visualizar este planteo que hacen ellos sobre la basura y los plásticos y demás en los campos”, indicó.

Respecto a las acciones futuras, señaló que se evaluará qué medidas pueden impulsarse desde el Concejo Deliberante. “Ver en qué se puede avanzar desde el Concejo Deliberante porque consideran que es insuficiente lo que se ha llevado a cabo hasta ahora”, expresó.

Durante la reunión también surgió el planteo por el suministro de agua a la comunidad. Sobre ese punto, Arrúa Zieseniss aseguró que realizó consultas al Ejecutivo Municipal y transmitió que la situación se encuentra en vías de regularización. “Ellos hicieron el planteo ayer del suministro de agua, el corte de suministro de agua con respecto a la comunidad, que yo les comuniqué que me había comunicado con el Ejecutivo y que eso está por regularizarse”, afirmó.

Asimismo, explicó que la asistencia continuará mientras avanzan las gestiones administrativas correspondientes. “Ellos tienen que cumplimentar una serie de pasos que no estaban haciendo en este momento. Pero van a estar asistidos con agua”, concluyó.

Según adelantó la concejal, las partes volverán a reunirse después del receso legislativo para analizar las propuestas que presente la comunidad y definir cómo continuará el tratamiento de los reclamos.

R.G