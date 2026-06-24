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Por Redacción Red43

Pueblo Carao: loteo con infraestructura casi finalizada y viviendas en construcción

El desarrollo inmobiliario de Pueblo Carao tiene la infraestructura del loteo prácticamente finalizada y las primeras viviendas en construcción, mientras el proyecto ya suma más de cinco obras iniciadas y nuevas por comenzar. 
Por Redacción Red43

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El desarrollo inmobiliario de Pueblo Carao continúa su avance con la infraestructura del loteo prácticamente finalizada y las primeras viviendas ya en ejecución, según detalló el desarrollador del proyecto, Matías Bertolini.

 

 

En ese sentido, explicó que la urbanización ya se encuentra en una etapa avanzada de obra y que actualmente varios propietarios comenzaron a construir en sus terrenos dentro del predio.

 

“La parte del loteo la tenemos muy avanzada, prácticamente terminada la infraestructura, y la gente que compró su terreno ya está construyendo sus casas”, señaló Bertolini e indicó que en la actualidad hay más de cinco viviendas en obra y otras que están próximas a iniciarse.

 

El emprendimiento forma parte del proyecto integral de Pueblo Carao, que combina infraestructura habitacional con desarrollos turísticos y productivos en la zona, consolidando un nuevo espacio en expansión dentro de la región.

 

 

De esta manera, el loteo comienza a tomar forma con la llegada de los primeros propietarios y el inicio de las construcciones particulares, tras la etapa de obras de infraestructura básica ya completada en gran parte del predio.

 

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