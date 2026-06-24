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Por Redacción Red43

Morir a los 12 años: el terrible final de un niño arrastrado por un auto tras una encerrona de delincuentes

Regresaba junto a su familia de participar en los festejos del día del padre. Quedó enredado en el cinturón de seguridad y no pudo abandonar el vehículo cuando los ladrones escapaban. El hecho ocurrió en Chile. 
Por Redacción Red43

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Chile se encuentra conmocionado por la muerte de un niño de 12 años que falleció durante una violenta "encerrona" —como se conoce en ese país a los robos de vehículos mediante interceptación— ocurrida en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana de Santiago.

 

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando el menor regresaba junto a su padre y una tía desde Argentina. La familia había viajado a Mendoza para celebrar el Día del Padre y se dirigía hacia la comuna de Puente Alto cuando fue interceptada por delincuentes armados. Según informó el diario español El País, el grupo familiar se desorientó en el trayecto y terminó siendo abordado por los asaltantes en un semáforo.

 

De acuerdo con la reconstrucción difundida por 24 Horas, los delincuentes obligaron a los ocupantes a descender del vehículo. Sin embargo, el niño no logró soltarse a tiempo del cinturón de seguridad y quedó atrapado cuando los ladrones escaparon con el automóvil.

 

Las cámaras de seguridad registraron parte del recorrido previo y posterior al ataque. Las imágenes muestran los movimientos de los delincuentes antes de concretar el robo y, posteriormente, la huida con el vehículo sustraído. Según consignó 24 Horas, los asaltantes no habrían advertido que el menor permanecía enganchado al automóvil mientras escapaban.

 

La investigación indica que el niño fue arrastrado durante varios kilómetros. El fiscal Juan Carlos Hidalgo explicó que la víctima habría intentado descender del vehículo durante la fuga, pero quedó enredada con el cinturón de seguridad, situación que terminó provocándole la muerte.

 

Uno de los aspectos más desgarradores del caso es que el viaje había sido organizado para celebrar el Día del Padre y reunir a dos hermanos. Según información difundida por 24 Horas y reproducida por otros medios chilenos, la familia había compartido el fin de semana en Argentina antes de emprender el regreso a Chile.

 

Mientras la conmoción crecía en todo Chile, comenzaron a difundirse registros de cámaras de vigilancia que permitieron reconstruir parte de la secuencia delictiva. Las imágenes se transformaron en una pieza clave para los investigadores que buscan identificar a todos los involucrados.

 

Durante las últimas horas, las autoridades chilenas realizaron allanamientos en distintos puntos de San Bernardo. Según confirmó 24 Horas, fue detenido un adolescente de 17 años y además se emitieron otras órdenes de captura vinculadas con el caso.

 

La Fiscalía y las policías continúan trabajando para establecer la participación de cada uno de los sospechosos y determinar si forman parte de una banda dedicada a este tipo de delitos, una modalidad que en Chile se conoce como "encerrona" y que ha generado preocupación por su creciente nivel de violencia.

 

La muerte del niño provocó una profunda conmoción pública y reabrió el debate sobre la delincuencia juvenil y la seguridad en las calles chilenas, especialmente por la posibilidad de que varios de los autores sean menores de edad.

 

 

 

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