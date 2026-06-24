Sierra Colorada celebró la apertura de la temporada de invierno

Con una propuesta que transmitió cultura, identidad y propuestas de turismo comunitario, se llevó a cabo este lunes 22 la apertura de la 14ª Temporada de Invierno de la Comunidad Ancestral Mapuche Tehuelche de Sierra Colorada, paraje situado a unos 20 km de Trevelin.

La actividad reunió a integrantes de la comunidad, prestadores turísticos, vecinos y visitantes en un evento que permitió compartir tradiciones, poner en valor la cultura ancestral del paraje y dar inicio formal a una nueva temporada de invierno, fortaleciendo además el turismo con identidad que caracteriza a Sierra Colorada y a Trevelin y sus Parajes y consolidándose como uno de los eventos característicos de la temporada invernal en la región.

La jornada comenzó con el encuentro en el rewe del predio Kintün Folil, donde se llevó adelante la Rogativa We Tripantü, ceremonia ancestral y comunitaria que celebra el nuevo ciclo del sol —Año Nuevo Mapuche—. Posteriormente, las actividades continuaron con el acto oficial de apertura en La Casita de Lala, emprendimiento gastronómico que ya es un clásico en la comunidad, seguido de un almuerzo criollo preparado por la anfitriona, Eva Aillapan con la presentación de artistas locales.

En la oportunidad, la secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, valoró especialmente el trabajo previo realizado para acompañar y difundir esta propuesta, que incluyó una conferencia de prensa desarrollada días atrás en la Delegación Esquel del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut.

Figueroa destacó que “estas acciones permiten visibilizar el trabajo que realizan las comunidades y los prestadores locales, generando nuevas oportunidades para que más visitantes conozcan las propuestas de turismo con identidad que distinguen a nuestros parajes”.

Finalmente, la funcionaria remarcó la importancia del trabajo articulado entre las comunidades, los prestadores turísticos, el sector público y los organismos provinciales para continuar fortaleciendo una oferta turística auténtica, vinculada a la cultura, la historia y las tradiciones que forman parte de la identidad de Trevelin y sus Parajes.

Del evento participaron también los concejales David Arakawa, Diana Sbil Maripán, Facundo Pais y Marisol Salazar, los secretarios de Producción, Nicolás Ewdokimoff y de Cultura, Gustavo De Vera. Roxana Velázquez asistió como Presidenta de la Cámara de Turismo de Trevelin acompañada por varios prestadores de la región, así como también alumnos del nivel Secundario con Orientación en Turismo de las Escuela de Sierra Coorada y Lago Rosario, acompañados por sus respectivos docentes. Y se destacó la presencia de los jóvenes Guías de Sitio Johan Leal y Newen Aillapoán (Sierra Colorada), y Marcelo Millaguala y Belén Huanquinahuel (Lago Rosario). y prestadores vinculados a la iniciativa.

Como invitada especial, estuvo presente también Graciela Gallo, magister en Desarrollo Sustentable, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y que desde hace varios años es uno de los pilares para el desarrollo del turismo rural en la región.

Precisamente Figueroa recordó los inicios de su trabajo en la comunidad de Sierra Colorada, evocando las primeras reuniones con Daniel Aillapán, “conversando pese al frío junto a un pequeño fueguito” en la Escuela del Paraje. Gallo destacó asimismo la presencia de jóvenes de la comunidad garantizando el legado de los emprendimientos culturales y turísticos, como un modo de acrecentar el turismo en la zona, y profundizar el patrimonio cultural de sus pobladores.

R.G