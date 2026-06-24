“El SEM ha generado más malestar que solución”, afirmó Taccetta

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que el Municipio decidió avanzar en la eliminación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) antes de fin de año, tras realizar un análisis de su funcionamiento, los costos operativos y el impacto que genera en la ciudad.

El mandatario explicó que la medida es el resultado de un análisis realizado durante los últimos meses, a partir de planteos formulados por la Cámara de Comercio y de una revisión detallada de los números vinculados al funcionamiento del sistema. Al fundamentar la decisión, sostuvo que el SEM "ha generado más malestar que solución".

"Lo venimos analizando hace unos meses. Más allá de los planteos, había que analizar número por número qué es lo que estaba sucediendo con el SEM", señaló.

Taccetta sostuvo que uno de los principales problemas detectados es la gran cantidad de franquicias otorgadas a distintos sectores de la comunidad. Según indicó, más de la mitad de los vehículos que estacionan en el centro de Esquel no pagan el servicio.

"Más de la mitad de los vehículos que estacionan en el centro tienen franquicias", afirmó.

Entre los beneficiarios mencionó a jubilados, adultos mayores, personas con discapacidad, vecinos que viven en la zona céntrica, comerciantes y medios de comunicación, entre otros sectores que fueron incorporándose a través de sucesivas modificaciones de la ordenanza original.

El intendente explicó que esta situación reduce significativamente la recaudación y afecta la sustentabilidad económica del sistema.

Costos que superan los beneficios

Taccetta señaló que el SEM no sólo genera ingresos para el municipio, sino también importantes gastos operativos que, en algunos casos, no logran ser cubiertos por la recaudación.

"Así como tiene ingresos, tiene gastos de comisiones, gastos de sueldos, gastos de alquiler del inmueble y otros costos que en algunos casos no logran cubrirse con los ingresos", detalló.

En este contexto, consideró que el sistema terminó generando más inconvenientes que soluciones para la comunidad.

"La decisión nuestra es dar de baja el sistema de estacionamiento medido que lleva más de 18 años en la ciudad y que ha generado más malestar que solución", manifestó.

Referencias de otras ciudades

El jefe comunal indicó que durante el análisis también se tomó como referencia la experiencia de Puerto Madryn, ciudad que decidió eliminar el sistema.

Incluso mantuvo conversaciones con el intendente de esa localidad para conocer los resultados posteriores a la medida y evaluar las consecuencias que podría tener una decisión similar en Esquel.

Reubicación de los trabajadores

Uno de los puntos que destacó Taccetta es que la eliminación del SEM no implicará despidos.

Según explicó, la intención es reubicar a los trabajadores que actualmente cumplen funciones vinculadas al estacionamiento medido en otras áreas municipales.

"La decisión es que la gente que está trabajando en el SEM termine trabajando en otros lugares del municipio", afirmó.

Indicó además que son alrededor de 11 trabajadores los involucrados y aclaró que algunos ya cumplen tareas vinculadas al cobro de impuestos.

Respecto al personal que realiza tareas en la vía pública, adelantó que se iniciará un proceso de diálogo para determinar en qué sectores podrían desempeñarse.

Es de destacar que para concretar la eliminación del sistema será necesaria la intervención del Concejo Deliberante, ya que el SEM fue creado mediante una ordenanza.

Taccetta explicó que el cuerpo legislativo deberá analizar si corresponde derogar la normativa vigente o suspender el cobro del estacionamiento medido.

"Tiene que pasar por el Concejo. Se tiene que dar de baja la ordenanza, derogarla o suspender el cobro", indicó.

Multas y cuestionamientos al sistema

Otro de los elementos que influyeron en la decisión fue la gran cantidad de infracciones vinculadas al estacionamiento medido.

Según reveló el intendente, cerca del 80% de las actuaciones que actualmente tramita el Tribunal de Faltas corresponden a multas relacionadas con el SEM.

"Si uno va al Tribunal de Faltas, ve que el 80% de las multas son por estacionamiento medido. Entonces algo no está funcionando", sostuvo.

Finalmente, Taccetta remarcó que el sistema lleva más de 18 años en funcionamiento y que su gestión considera necesario avanzar hacia un nuevo esquema para el uso del espacio público en el centro de la ciudad.