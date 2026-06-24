"Esperemos que en los próximos días ya las primeras familias tengan el acceso al gas"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó avances en la obra de gas que beneficiará a familias de Valle Chico y anticipó que en los próximos días comenzarán las primeras habilitaciones para las conexiones domiciliarias.

“Era un compromiso que teníamos con gran parte de la comunidad, son más de 100 familias que viven aquí en Valle Chico”, expresó el jefe comunal, al tiempo que destacó que también se contemplará a otras familias en una segunda etapa. Y agregó:

En relación al avance técnico, señaló que la obra se encuentra en su etapa final. “Ya terminaron de fusionar, están con la prueba de hermeticidad, lo he hablado con Camuzzi y en las próximas 48 horas ya se va a poder habilitar el troncal de gas”, indicó. Y agregó: “Espero que en los próximos días ya las primeras familias tendrán el acceso al gas tan esperado por ellos y por todos nosotros”.

Taccetta explicó que las familias debieron realizar gestiones previas para poder concretar las conexiones. “Les pedimos a las distintas familias que traten un matriculado, que cumplimenten la documentación en Camuzzi para que el día que habiliten la obra troncal ellos tengan la posibilidad de conectarse”, señaló.

Asimismo, detalló que el Municipio asiste a los casos que presentan dificultades económicas. “Estamos ayudando a esas familias que económicamente no pueden hacer esa contratación, que son aproximadamente 25 familias”, afirmó.

El intendente calificó la obra como un hito para la ciudad. “Es un antes y un después, es la obra más importante de gas de los últimos años”, sostuvo, y destacó la magnitud de la inversión realizada junto a Provincia.

En esa línea, aseguró que el objetivo de la gestión es mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Se les puede llevar dignidad y calidad de vida, que es lo que nosotros buscamos desde la gestión”, afirmó.

Finalmente, Taccetta adelantó que el plan de expansión de la red de gas continuará en otros sectores de la ciudad. “Vamos a iniciar en los próximos días lo que hemos firmado con Camuzzi, la obra en el Baden 2, Siprosalud 3, Cañadón de Bórquez y se van sumando otras obras”, concluyó, al tiempo que confirmó que el Municipio también asistirá a familias que no puedan afrontar el costo de las conexiones internas.

R.G