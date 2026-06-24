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24 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Corte programado de luz este jueves en Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que, debido a tareas de mantenimiento en líneas de media tensión y podas preventivas, se producirá una interrupción del suministro eléctrico en diversos puntos de la ciudad. 
Por Redacción Red43

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Para garantizar la seguridad en las instalaciones y evitar fallas futuras en el servicio, personal operativo de la cooperativa llevará a cabo trabajos específicos este jueves 25 de junio. Por este motivo, el servicio eléctrico quedará fuera de servicio en el horario de 12:15 a 14:45.

 

Sectores afectados:

 

El corte impactará en las siguientes áreas de la ciudad:

 

  • Calle Yrigoyen y Pellegrini: en el tramo comprendido entre las calles Don Bosco y Alvear.

     

  • Calle Pellegrini y Pasaje Viejo Expreso: en el tramo entre Roggero y Don Bosco.

     

  • Calle Alvear y Rivadavia: en el tramo ubicado entre las calles Pasteur y Perito Moreno.

     

     

Desde la institución solicitaron a los vecinos de las zonas mencionadas que tomen los recaudos necesarios para minimizar los inconvenientes que pudiera causar la falta de energía durante las dos horas y media que durarán las tareas.

 

Asimismo, se recuerda que las maniobras técnicas podrían finalizar antes del horario previsto, por lo que el servicio podría restablecerse de manera anticipada sin previo aviso.

 

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