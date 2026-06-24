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24 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Nación adeuda millones al sistema de Bomberos de Chubut

La Federación de Bomberos de Chubut confirmó que los fondos para capacitación siguen retenidos. "El trabajo del bombero necesita mucha práctica, y eso es lo que hoy no se está pudiendo hacer", advirtieron.
Por Redacción Red43

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