El Club Andino Esquel se prepara para la temporada invernal

El Club Andino Esquel ya se encuentra trabajando intensamente en los preparativos de su Escuela de Ski y Snowboard para la próxima temporada. Según palabras de su director, Julián Techera, la organización interna está prácticamente finalizada y el equipo se encuentra listo para iniciar las actividades.

"Nosotros desde el club ya estamos preparándonos a fondo con el tema de la escuela para esta temporada", aseguró Techera, destacando que, si bien la llegada de la nieve es la condición fundamental para el inicio, la planificación logística ya está avanzada.

Inscripciones y consultas

El director de la escuela confirmó que ya se han difundido los flyers informativos con los precios correspondientes para este año. En cuanto a las inscripciones, aunque no se ha fijado una fecha límite estricta, se sugiere a los interesados realizar las gestiones cuanto antes.

Para facilitar el acceso a la información, el club ha dispuesto los siguientes canales:

Atención presencial: Los interesados pueden acercarse a la oficina del Club Andino Esquel, donde Valentina atiende consultas tanto por la mañana como por la tarde.

Canales digitales: También es posible realizar consultas a través de las redes sociales oficiales, específicamente mediante Instagram.

Techera hizo un llamado a la comunidad para que se acerquen o escriban ante cualquier duda. "No duden en acercarse o escribir", enfatizó el director, reafirmando la apertura de la escuela para recibir a los futuros deportistas de esta temporada invernal.