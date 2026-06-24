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24 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Ya tiene fecha la segunda edición del Torneo Faty 2026 de Futsal Femenino

En homenaje a Fátima Ñanculeo, lo organiza su familia en el Gimnasio Municipal de Paso de Indios.
Por Redacción Red43

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La segunda edición del Torneo Homenaje Faty 2026 de Futsal Femenino ya tiene fecha de realización. El mismo se llevará a cabo desde el viernes 21 al domingo 23 de agosto en el Gimnasio Municipal de Paso de Indios.

 

Dicho torneo está organizado por la familia Ñanculeo, en una especie de homenaje de la infortunada jugadora que perdiera la vida hace dos años en Trelew.

 

 

Todavía quedan en las retinas los momentos emotivos de la pasada edición donde en la faz deportiva el título quedó en poder de La 16 de Rawson quienes lograron el título de campeonas al derrotar a Las Panteras de Trelew por 3 a 1.

 

Los goles de las campeonas fueron conquistados por Rocío González (en dos oportunidades) y Zahira Toledo (la Joya del aquel certamen), en tanto descontó para Panteras, la capitana y goleadora del certamen, Nicol Jones.

 

 

Un total de ocho equipos, de las localidades de Trelew, Rawson, Gastre, Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Paso de Indios tomaron parte de esa edición.

 

En lo que respecta a la edición 2026 los equipos interesados en tener mayor información, para luego inscribirse, podrán comunicare al +54 9 280 4841720 de Patricio.

 

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