Quedan solo dos lugares para participar en la Copa Fontana 2026 de Futsal Femenino

El éxito ya está asegurado. Quedan solo dos lugares para completar el cupo máximo de 16 equipos quienes participarán de la Copa Fontana 2026 de Futsal Femenino, torneo que se jugará desde el 9 al 12 de julio en Trevelin.

Hasta el momento hay anotados cinco equipos de Trevelin, tres de Esquel, dos de Corcovado, y los cuatro restantes son de las localidades de El Bolsón, Paso del Sapo, Cholila y José de San Martin.

El cupo máximo para este torneo es de 16 equipos y solo restan dos para completar las vacantes.

Dicho torneo de Futsal Femenino se jugará durante el fin de semana largo que va desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio en el gimnasio de Fontana.

UN AÑO CON MUCHOS PROYECTOS PARA FONTANA DE TREVELIN

Hay que entender que todo sirve para juntar fondos.

Es que la empresa para Fontana es demasiado grande. Terminar los vestuarios, hacer las bases de hormigón para las columnas de luces, todo con la idea de participar de la mejor manera en el Torneo Regional Federal.

Y se juntó otro propósito. Apuntalar el futsal femenino y no hay nada mejor que organizar un torneo para un fin de semana largo, extra largo.

El costo de inscripción es de 250 mil pesos por equipo (arbitraje incluido) y las misma estarán abiertas hasta el 30 de junio.

Se informó que habrá dos millones de pesos en premios, que serán distribuidos de la siguiente manera: 1.000.000 de pesos para el campeón, 500 mil pesos para el segundo y 300.000 pesos para el tercero.

Además, habrá premios para la goleadora del torneo (otros 100.000 pesos) y para la valla menos vencida (100.000 pesos).

“Ante la necesidad de generar recursos para afrontar nuestra participación en el próximo Torneo Regional Federal Amateur, decidimos apostar por una competencia que además permita seguir fortaleciendo y promoviendo el futsal femenino de nuestra región”, lo señalaron las autoridades del Club Fontana en sus redes sociales.

“Quedan pocos lugares disponibles, por lo que invitamos a los equipos interesados a confirmar su participación a la brevedad”.

Los equipos que están anotados para este torneo son los siguientes: Fontana A, Fontana B, Impacto Futsal, Depo Sur y Estayo (todos estos de Trevelin), Transporte Rolando, Deportivo Cañadón y Patagonia Futsal (todos de Esquel), Unión y Juventud, ambos de Corcovado, un representante de la Asociación Sanmartiniana, Suela 12 de Paso del Sapo, Deportivo Arrayanes de El Bolsón y un equipo de Cholila.

Para informes e inscripciones, podrán comunicarse a los números 2945 636433 (Morris) o al 2945 456506 (Marlon).