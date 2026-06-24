El Club Andino Esquel renueva su tradicional Feria de Invierno con un formato más dinámico

Con el objetivo de revitalizar el intercambio de equipamiento para la temporada, el Club Andino Esquel (CAE) lanzó una propuesta renovada para su feria de materiales. Julián Techera, director de la Escuela de Ski y Snowboard, adelantó que este año la dinámica será mucho más acotada y cercana, dejando atrás el formato de exhibición prolongada que se realizaba anteriormente.

"La idea de este año es que sean solamente dos días, por la tarde del fin de semana", explicó Techera sobre el cambio principal. El evento, que se realizará el sábado 4 y domingo 5 de julio, busca transformar la venta de usados en una experiencia social. "Queremos invitar a que la gente que traiga su material pueda venir y quedarse, tomar su mate y presentar su material", señaló el instructor, haciendo hincapié en que el objetivo es que "haya un poco más de relación entre los socios".

La intención es evitar que el proceso sea frío o meramente administrativo. "Queremos que vuelva ese contacto y no sea solamente dejar el material y después venir un mes más tarde a ver si se vendió", agregó.

La feria está abierta tanto a socios como a no socios, aunque con condiciones diferenciadas en los porcentajes de retención por venta que aplicará el club. Los elementos que se recibirán deben estar en buenas condiciones, ya sean nuevos o usados, priorizando el equipamiento invernal.

¿Qué se puede llevar? Esquíes, tablas de snowboard, ropa técnica, cascos y elementos de seguridad. También se aceptarán algunos artículos de escalada, aunque el foco está puesto en el módulo invernal.

Condiciones: El material no debe estar deteriorado. Además, para agilizar la recepción, se solicita que cada artículo sea entregado con una etiqueta que incluya el nombre del dueño, teléfono de contacto y el precio de venta sugerido.

Techera destacó que la modalidad presencial permitirá una mejor transacción entre las partes. "La oportunidad es que si alguien trae un material, pueda ofrecerlo, venderlo y probarlo con alguien que tenga el criterio sobre el uso de ese elemento", puntualizó.

Con esta iniciativa, el Club Andino Esquel busca generar movimiento y fortalecer la comunidad en la previa de una nueva temporada en la nieve, invitando a todos a sumarse a este espacio diseñado para el intercambio responsable y el encuentro entre deportistas de la región.