El crimen del horror: el cuerpo de Agostina fue desmembrado en el baño de la casa donde fue llevada con engaños

Uno de los baños de la casa donde se cometió el femicidio de Agostina Vega es el que presenta los mayores rastros de sangre, de acuerdo a los peritajes realizados con el compuesto químico luminol. Ese es uno de los ambientes de la vivienda de Claudio Barrelier, acusado de homicidio triplemente calificado.

Si bien en los peritajes realizados en los varios procedimientos concretados en la casa de Barrelier, se determinó la existencia de restos de sangre en diversas partes, el principal escenario es uno de los baños, en particular, el lavatorio.

En la causa consta que el cuerpo de la adolescente de 14 años fue desmembrado precisamente en ese espacio de la casa. En su momento, en los operativos realizados en la vivienda se midieron sonidos, ya que se busca determinar cómo es posible que las otras personas que estaban en la casa esa noche del sábado 23 de mayo y madrugada del domingo 24 aseguren no haber escuchado nada, y que se removieron algunos artefactos del baño; los peritos también retiraron un colchón y bolsas.

En las últimas horas las partes de la causa aumentan las sospechas sobre qué participación podría haber tenido en el crimen Marianela Palmero, pareja de Barrelier y madre de su hija, quien vivía en la casa donde se cometió el crimen.

En tanto, los defensores de Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, imputados por encubrimiento agravado, ya pudieron acceder al expediente y esperan que el fiscal Raúl Garzón les dé fecha para que declaren nuevamente. En las indagatorias de la semana pasada tanto ellos como Barrelier negaron los hechos y no quisieron declarar.

El caso que conmueve al país comenzó el sábado 23 de mayo, cuando Agostina llegó a la casa de Barrelier alrededor de las 22.50. Según la Justicia, fue asesinada entre las 23 de ese día y las de 2 del domingo.

Melisa Heredia, su madre, realizó la denuncia cerca de las 5 del domingo -estaba acompañada por Fassetta, ahora acusado de encubrimiento agravado- cuando ya Barrelier le había dicho que Agostina había pasado por su casa, pero que solo la acompañó a encontrarse con un amigo que estaba en un “auto rojo”. Sostuvo el acusado esa mentira frente la Justicia antes de ser detenido.

El domingo a las 17.18, Heredia le envió un audio a Barrelier: “Claudio por favor te lo voy a pedir, por favor te lo voy a pedir, levantate pedazo de culiado, despejate, y pedí las cámaras donde se bajó la Agostina, para ver la patente del auto; Claudio por favor”.

Y le subrayó “la Agostina no aparece todavía, por favor hacé de cuenta como si fuera tu hija culiado, no me hagas esto”, agregó. Como respuesta obtiene un “gorda me estoy moviendo, no te pensés que estoy bien”.

A esa hora el remisero que llevó a Agostina hasta el barrio Cofico ya le había contado a la familia a dónde se había bajado y que se había encontrado con un hombre. Heredia hace una ampliación de denuncia el domingo a las 18 y menciona a Barrelier como “un amigo” de la familia.

Pese a la insistencia de sus mensajes, nadie de la familia fue a la casa situada en el barrio Cofico y tampoco la Justicia ordenó a la policía que allanase el lugar.

De acuerdo con el registro de cámaras de seguridad, el domingo 24 Barrelier salió antes de las 7 de la casa. Las imágenes muestran cuando habla por teléfono en la calle. Ese mismo día, Fassetta regresó al domicilio antes del mediodía y volvió a irse alrededor de las 15.

El lunes 25, a las 9.48 Barrelier abandonó el domicilio utilizando un vehículo de aplicación para dirigirse a buscar un Ford Ka perteneciente a Andreani.

Las imágenes mostraron que el auto regresó a la vivienda cerca de las 10.55 y permaneció estacionado durante, aproximadamente, 18 minutos. Fue el tiempo que necesitó para cargar la heladera y los tachos de pintura donde habría estado el cuerpo de Agostina.