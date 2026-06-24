Infinite Adventure: el desafío de desconectar a los chicos de las pantallas

Lo que nació en 2016 como un proyecto académico para enseñar planes de negocio, se transformó en una década de éxito ininterrumpido. Jaime Escarra, dueño de Hard Paintball e Infinite Adventure, recuerda que su emprendimiento surgió casi por necesidad, pero la respuesta de la comunidad fue inmediata. "La idea era hacer cinco o seis grupos por mes para ayudarme a llegar a fin de mes, y desde que abrimos teníamos 25 o 30 grupos todos los meses", relata.

Una propuesta de "habilidades"

El complejo ha evolucionado significativamente. Si bien el paintball es la actividad base, el predio ofrece una amplia gama de desafíos: tiro al blanco con sniper a cien metros, lanzamiento de hachas y cuchillos, arquería y circuitos de parkour.

Para Escarra, el objetivo trasciende el entretenimiento. "La idea es sacar a los chicos de la casa, de la 'play', de la televisión y traerlos a jugar de vuelta acá. Queremos que se raspen, se arrastren, se ensucien", afirma. El enfoque pedagógico es clave, especialmente en los cumpleaños: "Les enseñamos que todos tenemos habilidades distintas. En la vida, así como en el juego, hay cosas que nos van muy bien y otras no tanto. Buscamos que se frustren y entiendan que no todo es como en YouTube; hay que ponerle ganas".

Seguridad y trabajo en equipo

Con diez años de trayectoria y un registro impecable sin accidentes, la seguridad es el pilar del complejo. "Todos los juegos cuentan con equipos de protección homologados, máscaras y chalecos. Trabajamos con mucha responsabilidad porque la base de todo es la seguridad", asegura. Además de las actividades recreativas, el complejo también desarrolla jornadas de team building para empresas, donde se fortalecen valores como el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo.

Mirando al futuro: más opciones para Esquel

Actualmente, el campo se encuentra en un proceso de reformas para ampliar la gama de servicios. "Estamos trabajando para traer cosas nuevas, como kartings y mejorar el sector de arquería", adelanta Escarra.

El director del complejo enfatiza la necesidad de profesionalizar la oferta turística local. "Trabajamos para que Esquel tenga opciones genuinas. Sabemos que el clima a veces condiciona las actividades en la montaña, y queremos ofrecer alternativas para los turistas y familias locales", explica.

Finalmente, Escarra agradece el apoyo de la comunidad, que ha sostenido el proyecto a través del "boca a boca". "Tengo nenes que vienen por quinto año consecutivo a festejar su cumpleaños. Agradezco a la gente de Esquel que cree en esto: en volver a los valores, a las consecuencias y a la importancia de aprender que, tanto en el juego como en la vida, a veces se gana y a veces se aprende".

Para quienes deseen conocer las propuestas y realizar reservas, el complejo atiende a través de sus canales oficiales de WhatsApp e Instagram, bajo la premisa de que "esto no es para todos; es para quienes quieren volver a las raíces".